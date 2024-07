Nuova caserma dei vigili del fuoco. Passo avanti, costerà 4,7 milioni

Costerà quattro milioni e 720mila euro, vale a dire qualcosa in meno del previsto, la nuova caserma dei vigili del fuoco in via Bel Poggio. A rendere nota la cifra (inizialmente stimata tra i sei e i sette milioni di euro) è stato ieri il Comune, spiegando come l’iter per la realizzazione della struttura abbia compiuto in questi giorni un piccolo ma significativo passo avanti.

Il ministero dell’Interno, che finanzia l’opera, ha infatti conferito al Municipio la funzione di stazione appaltante per la costruzione dell’edificio che i pompieri imolesi chiedono ormai da anni, in modo da poter dire addio agli angusti spazi in centro storico. Edificio che, come ormai noto, è destinato a sorgere vicino all’ospedale nuovo, in un’area di circa 7mila metri quadri che la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola ha acquistato dal seminario diocesano e poi donato al demanio.

Da parte sua, tramite la firma della convenzione con il Viminale, il Comune si avvarrà della società Area Blu per la realizzazione dell’opera: dalla progettazione al collaudo, passando per l’affidamento dei lavori. L’accordo è stato stipulato in quanto il ministero dell’Interno "ritiene necessario ricorrere alla collaborazione di un organismo pubblico con specifica e consolidata esperienza in materia di contratti pubblici", ricostruiscono dal Municipio. La convenzione durerà cinque anni, ma è rinnovabile per un ulteriore lustro o comunque per il periodo necessario per la realizzazione dell’opera, previo accordo tra le parti.

Nel ringraziare "l’amministrazione comunale per essersi messa a disposizione in questa operazione di partenariato", il comandante dei vigili del fuoco di Bologna, Calogero Turturici, ha espresso ieri tutta la sua soddisfazione per "un intervento che consentirà al personale di Imola di fruire di una sede più confortevole" rispetto a quella attuale in via Manfredi, con una "logistica più adatta a velocizzare i tempi di intervento senza impattare, come oggi, sul centro storico della città. Insomma – conclude Turturici –, una sede che potrà rispondere per molti anni alle esigenze di sviluppo del dispositivo di soccorso sul territorio".

Soddisfatto anche il sindaco Marco Panieri. "L’iter per la realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco procede – sottolinea il primo cittadino –. Abbiamo completato un altro importante step di un impegno fortemente sentito dalla città, necessario e che avevamo assunto già nel 2020".

Tuttavia, dal momento della firma (a fine 2021) dell’intesa che ha messo il terreno a disposizione del Demanio scrivendo la parola fine sul vecchio progetto in zona industriale, poco sembra essersi mosso in relazione alla costruzione del nuovo edificio i cui i tempi di realizzazione erano stati indicati all’epoca in due o tre anni.

Il sindaco Panieri guarda però il bicchiere mezzo pieno: "Grazie a un gioco di squadra con Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e Diocesi, siamo riusciti a concretizzare un progetto atteso da anni. Gli stessi vigili del fuoco, nella condivisione e nell’accompagnare questo percorso, hanno dato un contributo virtuoso e propositivo per arrivare quanto prima ad una soluzione che potesse dare ai cittadini un servizio di sicurezza e presidio del territorio molto migliore rispetto a prima. Ribadisco l’impegno a continuare a monitorare e seguire i lavori di realizzazione".