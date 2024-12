Nuova ciclabile, il Comune organizza un incontro pubblico

Il Comune organizza un incontro pubblico per presentare la proposta di progetto, nell’ambito più ampio del completamento dell’asse attrezzato, della nuova pista ciclabile, delle alberature e dei parcheggi previsti lungo viale D’Agostino e via Montanara. Appuntamento mercoledì 11 dicembre alle 20.30 al centro sociale La Tozzona. All’incontro interverranno Elisa Spada, assessora alla Mobilità sostenibile, e i tecnici di Area Blu. "Questo momento di incontro – spiega Spada – ha l’obiettivo di condividere con la cittadinanza la proposta di progetto, rispondere alle domande e raccogliere le eventuali osservazioni che saranno utili per migliorare la proposta definitiva". Il tutto "confermando l’impegno dell’amministrazione comunale a fare dei progetti di rigenerazione l’occasione per ricucire la rete della mobilità sostenibile – prosegue l’assessora –, migliorare la sicurezza stradale e la qualità dello spazio pubblico e dare risposta alle esigenze emerse nel tempo".