"Nuova ciclabile, ora un confronto". La petizione per Poggio Piccolo

Dalle parole ai fatti. La lista civica di opposizione Progetto Castel Guelfo ha raccolto 173 firme a supporto di una petizione relativa ai lavori di realizzazione della ciclabile nella zona di Poggio Piccolo. "Appoggiamo pienamente la mobilità sostenibile ma richiediamo un confronto diretto e partecipativo dell’amministrazione comunale con i cittadini e le aziende interessate – fanno sapere dai vertici del sodalizio guidato in consiglio dalla capogruppo Enza Indelicato –. Il dibattito pubblico rappresenta lo strumento più idoneo per raccogliere osservazioni e proposte alternative. Ma anche per definire soluzione condivise. Abbiamo già depositato tutto in municipio compresa una mozione da discutere, e speriamo approvare, nel prossimo consiglio comunale".

Tra le richieste, che insistono soprattutto sulla comprensione del tracciato definitivo, tempistiche delle lavorazioni ed impatto sulle attività della zona, anche la valutazione di una sospensione temporanea di quel cantiere partito da qualche settimana. Opere che rientrano nell’Accordo di Programma legato agli insediamenti logistici previsti nell’area di Castel San Pietro Terme e Castel Guelfo.

Il nastro ciclabile, da progetto, si snoderà lungo la via Fornace e la via della Concia per incontrare, in direzione Nord, la Sp31 in prossimità del ponte del Canale di Medicina e a Sud la rotatoria sotto il cavalcavia Cà Bianca. La volontà è quella di mettere in rete, su scala ‘ciclopolitana’, le piste che arriveranno a Castel Guelfo, Medicina e sull’asse San Carlo fino alla stazione ferroviaria di Castel San Pietro per potenziare il sistema di mobilità sostenibile.

In attesa di capire quanto accadrà nella prossima seduta del consiglio comunale guelfese (in agenda ad aprile), l’amministrazione guidata dal sindaco Claudio Franceschi ha le idee chiare: "Il confronto con i privati frontisti è stato fatto mesi fa e quello con gli imprenditori della vie del Commercio e della Concia è continuato anche in questi giorni – hanno replicato da Palazzo Malvezzi Hercolani -. Abbiamo raccolto parte delle loro istanze e proposto soluzioni alternative compatibili con l’avanzamento dei lavori. Siamo a disposizione per risolvere eventuali criticità ma non possiamo correre il rischio di perdere i finanziamenti privati previsti".

E ancora: "Il tratto della ciclabile che interessa via Fornace è ormai completo mentre si opera dalle parti delle vie del Commercio e della Concia – hanno aggiunto -. Il tracciato si sviluppa solo su aree pubbliche e sulla sede stradale e la diminuzione dei parcheggi è minima".