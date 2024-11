Nuova ciclabile in zona industriale a Imola: ecco i fondi

Imola, 27 novembre 2024 – Il nuovo tratto di pista ciclabile in zona industriale si farà. Il Comune ha infatti vinto il bando regionale al Imola, 27 novembre 2024 – quale si era candidato nelle scorse settimane per la realizzazione di un collegamento che prosegue quello già completato su via I° Maggio, raggiunge la rotonda all’incrocio con via Lasie e costruisce una nuova ciclabile in sede propria sulla via Gambellara.

Il progetto ammesso a finanziamento è il primo di due stralci funzionali relativi a un piano più ampio che vede anche la messa in sicurezza dell’incrocio tra le vie Gambellara e Molino Rosso con l’inserimento di una rotatoria, la messa in sicurezza del percorso ciclabile sul cavalcavia dell’Autostrada e realizza un tratto di ciclabile in sede propria fino all’ingresso del canile-gattile, raccordandosi alla pista ciclabile prevista fino alla via Bicocca. Il secondo stralcio sarà realizzato nell’ambito del permesso a costruire convenzionato per il futuro kartodromo di via Molino Rosso. Il collegamento ciclabile rappresenta inoltre anche il primo tratto del collegamento per due ruote a pedali con la frazione di Sasso Morelli.

Il costo complessivo del primo stralcio, che ha vinto il bando, è di 850mila euro. La Regione ha previsto il finanziamento di quasi 640mila euro. Nel corso del 2025 sarà sviluppata la progettazione esecutiva e nei primi mesi del 2026 inizieranno i lavori.

In parallelo, il Comune ha vinto anche il bando ‘Bike to work’ 2024-2026 finalizzato a incentivare gli spostamenti casa-lavoro anche attraverso l’attribuzione di incentivi chilometrici ai dipendenti delle aziende che abbiano approvato il Piano spostamenti casa-lavoro aziendale e sottoscritto un accordo con il Comune. Gli incentivi saranno di 20 centesimi a km e nella misura massima di 50 euro mensili. Per il tracciamento degli spostamenti e il rilascio dell’incentivo sarà utilizzata la App WeCity, già impiegata in precedenza con il progetto Bike to work 2021-2023. Il valore complessivo degli incentivi riconosciuti dalla Regione per il triennio 2024-2026 è di quasi 108mila euro, a cui si aggiunge il cofinanziamento del Comune per quasi 27mila euro. Gli incentivi partiranno da gennaio 2025.

Il progetto per il nuovo tratto di pista ciclabile “ha un valore strategico in quanto completa il sistema della rete realizzato nella zona industriale di Imola grazie al bando ‘Bike to work’ 2020 e 2021-2023 e agli accordi di programma con le aziende insediate nell’area industriale stessa – commentano il sindaco Marco Panieri e l’assessora alla Mobilità sostenibile, Elisa Spada – e consente di raggiungere le aziende con più dipendenti presenti nel territorio, massimizzando gli impatti positivi combinati tra la disponibilità di infrastrutture ciclabili dedicate e l’incentivo chilometrico ‘Bike to work’ 2024-2026. Completando questo particolare tratto della rete ciclabile, si consente così il collegamento alla stazione ferroiaria di tutto un comparto industriale che ad oggi non può usufruirne. Un’azione che si inserisce nelle politiche portate avanti in modo trasversale dagli assessorati all’Ambiente e Mobilità Sostenibile e allo Sviluppo economico”.

Nell’ambito del bando ‘Bike to work’ 2021-2023 è stato costituito un tavolo con i mobility manager di 15 aziende del territorio tra le quali Sacmi, Cooperativa Ceramica, Eurovo, Tazzari, Cefla, TeaPack, Hera, Irce, Coop Ceramica oltre a Unibo e Ausl. “Sono state condivise criticità e potenzialità della rete ciclabile e proprio a questo tavolo è emersa la necessità di mettere in sicurezza il tratto oggetto del presente progetto – ricordano Panieri e Spada –, consentendo a lavoratori e lavoratrici di poter scegliere di utilizzare la bicicletta per i propri spostamenti”.