Nuova conduttura Parte il cantiere

Al via domani i lavori per sostituire un tratto di 750 metri della vecchia condotta idrica nell’area di via AgricolturaCoralli (zona Ortignola). Le operazioni si concluderanno, meteo permettendo, il 12 maggio. Per svolgere il cantiere in sicurezza, da domani al 12 maggio ci saranno alcune modifiche di viabilità: senso unico in via Coralli dall’intersezione con via dell’Agricoltura in direzione nord o sud, in base all’avanzamento del cantiere; senso unico in via dell’Agricoltura tra l’intersezione con via della Cooperazione e la rotatoria con via Ortignola (eccetto che per i veicoli di residenti, aventi titolo e attività commerciali, per i quali il tratto sarà a senso unico unico alternato); divieto di transito in via Ortignola tra la rotatoria con via dell’Agricoltura e l’intersezione con via della Cooperazione (eccetto che per i veicoli di residenti, aventi titolo e attività commerciali, per i quali il tratto sarà a senso unico unico alternato).