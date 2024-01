Nuova Cra alla periferia Nord. Svelata una parte del progetto

Una nuova Casa residenza per anziani verrà costruita tra le vie Lambertini, Turati e Poiano, nella prima periferia Nord della città. La struttura metterà a disposizione 120 posti letto. Una piccola parte del progetto, presentato da un soggetto privato che ha opzionato l’area, è stata svelata ieri pomeriggio nella commissione Urbanistica. Nella circostanza, al vaglio dei consiglieri comunali di maggioranza e opposizione è passata la variante alla classificazione acustica (verrà approvata in Aula giovedì) della zona sulla quale sorgerà l’immobile.

"Credo che questo tipo di richiesta rappresenti la risposta a un fabbisogno reale del territorio – ha commentato in commissione Michele Zanelli, assessore all’Urbanistica, in riferimento alla costruzione della nuova Casa residenza per anziani –. L’area della quale si parla, situata in un ambito al quale si accederebbe da via Laguna, è attualmente a uso agricolo ma destinata allo sviluppo industriale".

Per questo motivo, sempre secondo quanto ricostruito in commissione da Zanelli, nel vigente piano di classificazione acustica comunale all’area è stata assegnata in passato una classe V, con un valore limite di 70 dba. Ora però, per consentire l’insediamento della nuova struttura riservata agli anziani, serve una variante.

"Le attività presenti in questo ambito non sono produttive – ricorda del resto l’assessore –. Ci sono uffici come quelli di Area Blu, oltre a residenze e servizi. Quindi è un’area che potrebbe essere meglio definita di ‘tipo misto’, classe III, con una produzione massima di 60 decibel nelle ore diurne e 50 in quelle diurne. Si è così pensato di variare la previsione portando tutto l’ambito in classe acustica III, consentendo in questo modo la costruzione della residenza per anziani che potrà avvalersi di una posizione adeguata con verde, vicinanza ai servizi e sistema acustico compatibile".