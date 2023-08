Nuova Isola Ecologica a Osteria Grande: Progetto di Hera in Via Sardegna Il Comune di Osteria Grande sta prendendo in considerazione un progetto di Hera per la realizzazione di un Cdr-Centro di raccolta rifiuti. Il progetto prevede l'utilizzo di un lotto di terreno agricolo e l'esproprio di alcune aree. Consultazione fino al 17 settembre.