Nuova mobilitazione. La protesta in piazza . Oggi sciopero e corteo: "Al fianco della Palestina"

Un primo segnale era già arrivato mercoledì sera, quando in piazza Matteotti si era radunato un presidio spontaneo subito dopo la notizia dell’abbordaggio della Flotilla da parte della marina israeliana. Bandiere della Palestina, striscioni e cartelli improvvisati hanno colorato il cuore della città, con la Cgil Imola e il Comitato Pace e Diritti del circondario in prima linea. In poche ore, varie decine di persone si sono ritrovate davanti al Municipio, dopo che i due precedenti sit-in delle scorse settimane si erano fermati nella vicina piazza Caduti per la Libertà, per manifestare indignazione e chiedere che non cali il silenzio su quanto accaduto in mare.

Quello di mercoledì è stato soltanto l’inizio. Oggi gli attivisti per la causa palestinese scenderanno nuovamente in piazza, questa volta all’interno di una mobilitazione nazionale indetta dalla Cgil. Lo sciopero generale, proclamato in tutti i settori pubblici e privati, a Imola avrà il suo momento centrale nel corteo cittadino. L’appuntamento è alle 9 nel piazzale della Rocca, da dove alle 10 partirà la manifestazione diretta ancora una volta verso piazza Matteotti e non si escludono disagi per tutti i servizi pubblici, a partire dalle scuole.

"L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema – protestano dalla Cgil –. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio". Secondo la Camera del lavoro, "non è soltanto un crimine contro persone inermi, ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali – affermano dal sindacato –, violando i nostri principi costituzionali".

Al corteo odierno prenderanno parte anche il sindaco Marco Panieri e diversi rappresentanti della Giunta, tra cui la vicesindaca Elisa Spada, che hanno annunciato la loro presenza per testimoniare vicinanza a chi manifesta. Una scelta che dà alla giornata una forte valenza istituzionale oltre che sindacale e civile.

La città si prepara dunque a vivere una giornata di forte partecipazione e di mobilitazione collettiva. Dopo il presidio di mercoledì, che ha anticipato la protesta, e quello molto affollato di qualche giorno prima a Castel San Pietro, il corteo odierno a Imola si annuncia come un momento capace di raccogliere non solo iscritti e militanti, ma anche tanti cittadini.