Nuova palestra del palasport, il cantiere vale due milioni

Prende forma, almeno sulla carta, la costruzione della nuova palestra del Ruggi. La fattibilità tecnico-economica del progetto, sul quale il Comune ha dirottato tre milioni di fondi del Pnrr inizialmente previsti per la copertura della piscina esterna del complesso di via Oriani, è stata infatti approvata dalla Giunta. Si tratta di un passaggio obbligato, che ha permesso l’inserimento dell’opera nel piano triennale dei lavori pubblici ratificato dal Consiglio comunale prima della pausa per le festività natalizie.

Nella delibera di approvazione del progetto di fattibilità sono contenuti però alcuni dettagli importanti. A partire dalle singole voci relative ai costi, elemento da tenere in particolare considerazione, visto che la copertura della piscina del PalaRuggi è saltata proprio a causa dei prezzi lievitati in seguito ai rincari delle materie prime.

All’interno di un quadro economico complessivo da tre milioni e 50mila euro, l’importo dei lavori a base d’asta è di due milioni e 20mila euro. Ci sono poi una lunga serie di voci (dai costi per progettazione e direzione lavori al compenso per il responsabile del procedimento fino ad arrivare alle spese per i collaudi) che portano il totale ai circa tre milioni di cui sopra.

Non è ancora chiaro se la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, che aveva sposato il piano di copertura della piscina per il quale erano già stati stanziati quasi 140mila euro solo di progettazione, sosterrà anche la costruzione della nuova palestra. Nei documenti ufficiali si parla infatti genericamente di tre milioni e 50mila euro di fondi europei. Il finanziamento arrivato in estate a Imola per la vasca all’aperto del Ruggi era invece di 2,5 milioni, ai quali aggiungere i 400mila euro di Palazzo Sersanti.

In attesa di ulteriori dettagli relativi al progetto, è confermata la volontà del Comune di creare ex novo un immobile in grado di ospitare tanto società e associazioni sportive quanto i ragazzi delle scuole. "La proposta progettuale prevede in particolare la realizzazione della ‘nuova palestra’ nell’area verde di proprietà pubblica che collega l’istituto comprensivo numero 4 (le medie Valsalva di via Guicciardini, ndr) e il complesso sportivo", recita infatti la delibera con la quale la Giunta ha approvato la fattibilità tecnico-economica del piano. Il tutto "in un contesto urbano caratterizzato da numerose aree verdi, edifici residenziali e da una forte presenza di edifici scolastici – si legge sempre nelle carte del Comune –, servito da parcheggi pubblici".

Nonostante si tratti di lavori ben diversi tra di loro, la tabella di marcia relativa alla costruzione della nuova palestra dovrebbe ricalcare quella inizialmente prevista per la copertura della piscina. E questo perché entrambi entrambi i progetti devono rispondere alle scadenze fissate dal Pnrr. Entro il 31 marzo vanno infatti assegnati i lavori, mentre il cantiere potrebbe partire alla fine dell’estate per poi concludersi a giugno 2024.