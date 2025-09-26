Nuova palestra per il Ruggi. I costi salgono di 50mila euro. Apertura prevista a inizio 2026

Passo in avanti verso l’attesa realizzazione della nuova palestra comunale nel complesso sportivo Ruggi, uno degli interventi più attesi tra quelli finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il Comune ha infatti approvato una variante ai lavori in corso, necessaria per rispondere alle esigenze emerse durante l’esecuzione dell’intervento. Un cantiere partito tra forti ritardi, quello per la nuova struttura da 700 metri quadrati a servizio delle scuole Valsalva e delle società sportive del territorio, ma che ora pare destinato a concludersi nella prima parte del 2026; vale a dire prima della consueta scadenza di fine giugno fissata per le opere legate all’impiego di fondi europei.

L’opera, dal valore complessivo di oltre 3 milioni di euro, beneficia come accennato di un contributo Pnrr da 2,5 milioni, a cui si aggiungono fondi comunali per la copertura delle spese residue. Durante il cantiere, sono emerse nuove necessità che hanno richiesto una revisione del progetto originario con una crescita dei costi di 50mila euro. Tra gli interventi aggiuntivi figura la tinteggiatura delle pareti prefabbricate interne e dell’intradosso del solaio, per garantire maggiore protezione delle superfici in cemento armato. Sono state inoltre introdotte contropareti nella facciata est interna della palestra per motivi di sicurezza legati al posizionamento dei collettori, così da evitare sporgenze pericolose per gli atleti.

Altri adeguamenti riguardano l’installazione di un cancello carrabile e di nuove recinzioni per completare le protezioni esterne, il taglio di alcuni alberi e cespugli in prossimità del cantiere, il posizionamento di un manufatto in cemento armato per l’alloggiamento dei contatori idrici e la predisposizione di plinti in calcestruzzo per fissare a pavimento i pali della rete da pallavolo.

Sul fronte impiantistico, la variante prevede l’integrazione della rete elettrica per alimentare tabelloni segnapunti, motorizzazioni dei canestri, prese di servizio aggiuntive e predisposizioni per montascale e telecamere di sorveglianza interne ed esterne. È stato inoltre necessario realizzare un collegamento temporaneo alla rete elettrica della vicina scuola secondaria, in attesa della nuova cabina in progetto.

La nuova struttura (a due piani) è stata pensata come un unico volume di forma rettangolare suddiviso in due blocchi. Da un lato un campo da basket e due campi da pallavolo; dall’altro lo spazio per i servizi, suddiviso a sua volta su due piani. Al piano terra verranno realizzati quattro spogliatoi, toilette e un’infermeria; al primo piano una palestra per le attività fitness e due locali tecnici. L’ambiente verrà illuminato naturalmente grazie alla presenza di ampie vetrate.