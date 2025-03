Nuova piscina, il caso: "Area piena di acquitrini. Serve un’altra ispezione"

"Si provveda a una nuova ispezione geologica e idrica della zona scelta come ubicazione della nuova piscina". La richiesta arriva tramite una mozione firmata da Il Patto x Castello, che (ri)porterà il tema dell’impianto natatorio del futuro nel prossimo consiglio comunale. Proprio nell’ultima seduta il tema era stato toccato dal consigliere di Fratelli d’Italia Lorenzo Brogi, e Il Patto x Castello si riaggancia proprio ad un passaggio della risposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Fantazzini al consigliere di Fdi per manifestare "sconcerto e preoccupazione, visto che l’assessore e Vicesindaco ha risposto a Brogi che il comune è tranquillo sulla scelta fatta per la nuova piscina visto che ‘il Comune ha in mano una perizia geologica’, ma risalente a svariate decine di anni fa. Ora, ci chiediamo: il terreno in questione per l’amministrazione comunale è cristallizzato ad allora? La geologia e le relative implicazioni idriche rimangono immutate nel tempo solo nel territorio della nuova piscina?".

La civica guidata in consiglio comunale da Marco Gherardi insiste sul tema della nuova piscina anche e soprattutto perché "ogni volta che piove parte del terreno scelto diventa paludoso e pieno di acquitrini, come diversi castellani hanno segnalato con tanto di foto postate su facebook da settimane a questa parte. Non dimentichiamoci – precisa Il Patto –, che il terreno individuato per il nuovo impianto sorge a meno di 100 metri dall’alveo del Sillaro, e il suo livello è pari allo scorrimento delle acque". Critiche all’amministrazione comunale arrivano anche sull’acquisto del terreno dove sorgerà la nuova piscina "avvenuto tramite un scambio a pari valore con terreni appetibili al mercato e che hanno tutte le carte in regola per essere edificabili; era doveroso in quella sede che il comune provvedesse alle opportune verifiche geologiche e idriche. E’ inaccettabile che si progetti di spendere soldi pubblici alla cieca senza valutare a priori ogni variante che possa arrecare spese accessorie non preventivate, come ad esempio quelle che possono derivare dall’incompatibilità geologica e idrica con l’opera che si realizza". Proprio per queste ragioni, attraverso la mozione Il Patto x Castello chiederà alla Giunta di impegnarsi "a commissionare un nuovo e attuale intervento di ispezione geologica e idrica della zona scelta come ubicazione della nuova piscina, per valutarne la reale compatibilità del terreno col progetto e, qualora sorgano problematiche, rendere evidenti e stimare preventivamente eventuali spese accessorie necessarie alla costruzione". Claudio Bolognesi