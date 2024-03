Nuova piscina, primi passi. Il Comune acquisisce il terreno della società Sefi

La nuova piscina sorgerà lungo viale Terme, di fronte al ristorante La Chiusa. Il dado è tratto, dopo l’approvazione con successiva determina dirigenziale che porterà il Comune ad acquisire il terreno di proprietà della Sefi, società dei due ex soci della storica Cicli Cinzia, Bombi e Maccaferri. "Il comune di Castel San Pietro entrerà in possesso del terreno a fronte della cessione delle capacità edificatorie che abbiamo maturato con il poc nel comparto di Osteria Grande", dettaglia il sindaco Fausto Tinti, che a più riprese non aveva nascosto nei mesi scorsi la volontà di chiudere la ‘partita-piscina’ prima della fine del suo mandato, posando simbolicamente la prima pietra sull’impianto che verrà, e che sarà naturalmente portato al traguardo dal suo successore nel prossimo quinquennio. La Sefi acquisirà capacità edificatorie nell’area Quaderna Sud, in uno scambio che Tinti definisce "un’ottimizzazione condivisa che ci consentirà di entrare in possesso di un terreno che si trova all’interno della zona della città individuata nel bando per ospitare il nuovo impianto, una zona che la lungimiranza del sindaco Odorici aveva destinato alle strutture sportive, e che continuerà a essere il vero polo dello sport di Castel San Pietro". Per Tinti si tratta di "una soluzione ideale, visto che intervenire sulla vecchia struttura ormai vetusta avrebbe comportato la necessità di uno stop totale delle attività natatorie in città per anni". "Così, invece – sottolinea il primo cittadino – la soluzione ponte del pallone pressostatico continuerà a offrire ai castellani la possibilità di nuotare sia d’inverno che d’estate, e verrà abbandonata soltanto nel momento in cui si accenderanno le luci del nuovo impianto. E in quel momento partirà anche il pagamento del canone da parte del Comune per la nuova piscina". Ma c’è di più, aggiunge il sindaco, rivolgensosi a chi teme che l’ormai ex piscina resti un rudere nel mezzo della zona più verde della città. "Grazie a questa soluzione si andrà a creare una grande opportunità di mettere mano alle strutture vetuste della zona Terme – conclude Tinti –. La vecchia piscina verrà abbattuta, e al tempo stesso si potrà ragionare per esempio anche sullo spostamento della Bocciofila che ha ormai più di 50 anni, magari pensando ad un parcheggio multipiano. Ma a decidere sarà ovviamente il nuovo sindaco".

Claudio Bolognesi