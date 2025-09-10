Nuova rampa alla Ruggi. E lavori nelle aree gioco

Tempo di lavori per le strutture sportive della città. Al via oggi, all’esterno della piscina comunale, le operazioni che porteranno alla realizzazione della nuova rampa disabili nella struttura di via Oriani. Come precisato ieri dal Municipio, con l’avvio del cantiere, che si concluderà entro Natale, la rampa provvisoria sarà rimossa.

Per garantire comunque l’accesso alle persone con disabilità, saranno predisposti cartelli informativi in prossimità dell’ingresso dell’impianto (riaperto all’inizio di questa settimana) che indicheranno di rivolgersi alla reception. Da lì, sarà possibile utilizzare l’ascensore dedicato, collocato a lato dell’ingresso del palasport. In una nota diffusa ieri, l’amministrazione comunale ha ringraziato in anticipo gli utenti della struttura di via Oriani per "la collaborazione e la comprensione" durante il periodo del cantiere.

Nei prossimi giorni, i lavori riguarderanno invece le aree gioco (da tempo bisognose di una riqualificazione) all’interno di alcuni parchi e zone verdi della città. E in particolare quelle della zona dei Cappuccini. Nel dettaglio, lunedì 15 inizieranno gli annunciati lavori dal parco don Kolbe: prevista rimozione della gomma esistente e del gioco combinato, con relativo rifacimento della gomma in colato e installazione di un nuovo gioco combinato. Secondo i piani del Comune, l’intervento durerà cinque o sei giorni e si inserisce nel programma di manutenzione straordinaria dei giochi destinati ai più piccoli, con l’obiettivo di offrire aree ludiche più moderne, sicure e inclusive.

A seguire, il cantiere si sposterà nell’area Ildegarda di Bingen, sempre nel quartiere Cappuccini, dove è prevista la sostituzione degli attuali altalena e scivolo. Previsti, anche in questo caso, cinque giorni di lavoro.

Infine, gli operai passeranno al giardino cardinale Dino Staffa, poco distante dalle due aree di cui sopra, dove è in programma la rimozione di un gioco combinato ammalorato, l’installazione di un gioco inclusivo e una nuova pavimentazione. Stimati, in quest’ultimo caso, sette-otto giorni di lavoro, con un investimento pensato per accrescere la qualità delle aree verdi e garantire a bambini e famiglie spazi rinnovati in vista della prossima primavera.