Nuova rotatoria, viabilità modificata già da oggi

Da oggi prende il via la terza fase dei lavori per la realizzazione della rotatoria nello snodo stradale fra la via Emilia-SS9 (che nel tratto urbano assume il nome di via della Repubblica) e le vie Cova e Roma, che rappresenta il principale punto di ingresso alla città di Castel San Pietro Terme.

Nella prima fase dei lavori, terminata a fine settembre, era stato realizzato il braccetto Imola/Casello A14, nella seconda fase, fra ottobre e novembre, è stata costruita la semi corona della nuova rotatoria lato nord in direzione del Casello A14.

I lavori in questa terza fase riguardano il lato sud della semi corona della rotatoria.

E’ quindi necessario introdurre nuove modifiche alla viabilità.