Nuova rotonda, circolazione aperta in tre direttrici

Da ieri, nella nuova rotatoria Emilia-Cova-Roma, è stata riaperta la circolazione dei veicoli nelle seguenti tre direttrici: via Emilia-Bologna, via Emilia-Imola, via Cova-casello A14. Rimangono invece ancora chiusi per il proseguimento dei lavori i tre braccetti: via Roma, via Mazzini da Imola verso via Cova-casello A14 (si potrà comunque raggiungere via Cova-casello A14 percorrendo la rotonda). L’area che dà accesso alle vie Roma e Mazzini dalla prossima settimana sarà interessata da un cantiere di Hera, della durata di circa tre settimane e al termine dei lavori sarà riaperta la circolazione dei veicoli.

Il braccetto Imola-via Cova-A14 sarà sistemato nelle prossime settimane insieme ad altri tratti dell’area interessata dai lavori della rotonda e poi riaperti al traffico.

Le fasi successive ed eventuali variazioni saranno pubblicate nei canali di comunicazione istituzionali.