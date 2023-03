"Nuova scuola, il merito è del governo"

"I due milioni di euro dal Pnrr per la nuova scuola di Sesto Imolese sono un merito del Governo nazionale a guida di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia, che a livello centrale sa accogliere le istanze del territorio". È la rivendicazione arrivata ieri da Nicolas Vacchi (FdI), residente proprio a Sesto Imolese, all’indomani dell’ufficializzazione dell’arrivo dei fondi per la costruzione del nuovo plesso nella frazione cittadina.

"È infatti un provvedimento dei mesi scorsi che ha provveduto a ripartire delle somme fra cui i due milioni di euro che concorreranno alla costruzione della scuola", prosegue Vacchi. E quanto riguarda invece gli ulteriori tre milioni necessari a realizzare l’opera, per i quali il Comune ha annunciato l’intenzione di ricorrere a un mutuo, aggiunge: "Sono a debito di tutti noi cittadini imolesi, quindi vigileremo sull’operato del sindaco nei prossimi mesi, dopo che ha già mancato diverse promesse politiche inerenti ai tempi di realizzazione. Chiederemo una commissione ad hoc per studiare e rendere pubblico il progetto".

Insomma, come già accaduto per la camera mortuaria dell’ospedale nuovo, quando era stata la Lega a mettere l’accento sull’operato del Governo rispetto a quello della Regione, è questione di paternità dell’opera.

"Il nuovo plesso scolastico sarà realizzato a Sesto Imolese grazie alla solerzia e alle battaglie del nostro gruppo politico che a livello locale e nazionale ha portato avanti un progetto che forse non si sarebbe mai realizzato se fosse stato per qualcun altro", assicura Vacchi. E conclude: "Grazie al Governo e grazie ai sestesi che come me combattono da anni per avere una scuola sicura sul territorio di frazione".