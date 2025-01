Nuova scuola in ritardo. Il pressing del Comune

I lavori procedono a passo di lumaca, ma il Comune ha le mani legate. E’ ormai un problema da tempo la realizzazione delle nuove scuole di Osteria Grande. Sulla carta, un progetto che avrebbe rivoluzionato il futuro dell’istruzione nella frazione: due stralci, il primo con un ’investimento da 6 milioni di euro dell’Inail che prevedeva la realizzazione del Nido e della Scuola d’Infanzia, il secondo che comprendeva primaria, auditorium, mensa e palestra.

Il primo stralcio del progetto venne presentato nel febbraio del 2021, con inizio lavori previsti a marzo 2022, ma al di là del ritardo con cui poi partirono i lavori, di fatto il cantiere si arenò subito, portando anche consiglieri della maggioranza a chiedere lumi in aula sui ritardi con un’interpellanza ad hoc. Più di due anni dopo, l’estate scorsa, la situazione non era cambiata, così il Comune ha chiesto, e ottenuto, di mettere in calendario con cadenza mensile un tavolo dove sedessero il finanziatore Inail, l’associazione di imprese che ha in appalto l’opera, la direzione lavori e, appunto, il Comune. I lavori ora, conferma il vicesindaco Giacomo Fantazzini, "vengono così costantemente monitorati", nella speranza che, rispetto al passato, "non ci siano pause e sospensioni che hanno portato a slittamenti e ritardi".

Da quando è stato messo in piedi il tavolo, però, non pare ci sia stata l’auspicata accelerata dell’opera. Si naviga a vista, in attesa del prossimo aggiornamento (che sarà a metà di questo primo mese dell’anno), con una sola, immodificabile certezza. "Si tratta di un appalto diretto tra Inail e l’associazione di imprese, noi non possiamo in alcun modo intervenire", spiegano dall’Amministrazione. Un ruolo da spettatore interessato, dunque, quello del Comune come committente finale, ma con ruolo non decisionale. Anche volendo, insomma, il Municipio non potrebbe decidere per la risoluzione dell’appalto, soluzione per la quale potrebbe optare se la situazione non cambiasse Inail, ma con un punto interrogativo grande così che si aprirebbe sul futuro fine-lavori della scuola. Alla gara d’appalto infatti partecipò una sola impresa, il che significa che, in caso di rottura con l’attuale appaltante, non subentrerebbe la seconda impresa classificata e si dovrebbe ripartire da zero col bando.

