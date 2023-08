"Nuova scuola, vigileremo sulle promesse

"Le promesse sulla costruzione della nuova scuola di Sesto Imolese? Vigileremo con attenzione".

Lo assicura Nicolas Vacchi (foto), capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, dopo l’apertura della gara per l’affidamento dei lavori per la nuova costruzione della struttura che ospiterà gli studi di elementari e medie della frazione. "Oggi si dichiara che entro la metà di novembre il progetto dovrà essere approvato affinché i lavori possano iniziare entro la fine di novembre – ricostruisce Vacchi citando quanto dichiarato nei giorni scorsi dal sindaco Marco Panieri e dall’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini –. Auspichiamo il rispetto dei tempi nell’interesse della cittadinanza e della popolazione scolastica di Sesto Imolese".

Infine, l’immancabile polemica sui meriti della realizzazione dell’opera. "Il primo cittadino ci ci tiene a ricordare che il quadro economico complessivo dell’intervento è di cinque milioni – ricostruisce Vacchi –. Quello che dice meno volentieri è che i soldi sono arrivati grazie al Governo Meloni. In particolare i due milioni di euro sono finanziati da fondi Pnrr relativi al ‘Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica’, solo ed esclusivamente grazie ad un riparto dell’attuale Governo a guida Fratelli d’Italia".

In altre parole, la realizzazione della nuova scuola di Sesto Imolese ("Una infrastruttura indispensabile per le nuove generazioni della Bassa") è secondo Vacchi "il risultato di una chiara volontà politica di Fratelli d’Italia e del Governo Meloni".