Nuova tariffa, incontro con gli assessori

Per spiegare il funzionamento della nuova tariffa puntuale dei rifiuti, l’amministrazione comunale ha organizzato un nuovo incontro a Poggio Grande, martedì 6 febbraio alle ore 20,30, nella Sala Polivalente di via San Biagio 4186, con la partecipazione del vicesindaco Andrea Bondi (foto), con delega all’Ambiente, e dell’assessora Barbara Mezzetti, con delega alle Politiche tributarie.

Questo appuntamento è il decimo del fitto calendario di assemblee pubbliche programmate dall’Amministrazione castellana in città e nelle frazioni per illustrare alla cittadinanza il passaggio

alla tariffa puntuale (sei incontri a dicembre 2023 e quattro nelle prime settimane del 2024). "Gli incontri già tenuti hanno registrato interesse e partecipazione da parte dei cittadini che hanno posto numerose domande – spiegano dal Comune –. Tutte le informazioni sul funzionamento della nuova tariffa e le risposte alle domande più frequenti

si possono comunque trovare nella pagina del sito del Comune". La nuova tariffa puntuale, che rivoluziona la modalità di calcolo della bolletta e coinvolge sia le

Utenze Domestiche che le Utenze Non Domestiche, "ha l’obiettivo –spiegano dal Comune – di stimolare gli utenti a ridurre il più possibile la quantità di rifiuti indifferenziati, ottenendo così un risparmio in bolletta. Infatti, diversamente dalla Tari, la nuova tariffa puntuale viene calcolata, nella parte variabile, sulla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti, considerando il numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e la tipologia dell’attività economica svolta per le utenze non domestiche".