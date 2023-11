Nuova terrazza al circuito. Dalla Regione 2,2 milioni per il secondo piano dei box

Ci sono anche 2,2 milioni per l’ammodernamento dell’Autodromo nel bilancio di previsione 2024 della Regione. Tali fondi, che si sommano ai 5 milioni che ogni anno l’ente di viale Aldo Moro destina a Imola per il Gran premio di Formula 1, serviranno per l’annunciata sopraelevazione del corpo box, necessaria per consentire al circuito cittadino di competere con i grandi impianti internazionali.

"Sono molto contento per il lavoro di squadra svolto assieme al sindaco Marco Panieri e alla Regione, nella persona dell’assessore al Bilancio, Paolo Calvano – commenta Fabio Bacchilega, presidente del Con.Ami, al quale il Comune ha affidato la gestione immobiliare della struttura intitolata a Enzo e Dino Ferrari –. È importante che la Regione abbia deciso di investire, oltre che sul sostegno per la Formula 1, anche sull’ammodernamento dell’impianto. È un attestato di fiducia nei nostri confronti. Si tratta di lavori necessari per mantenere il Gran premio a Imola dal 2026 in avanti (l’attuale contratto scade nel 2025, ndr), ma che è bene cominciare a progettare fin da subito".

A tale proposito, detto che si lavora sempre per un rinnovo congiunto fino al 2030 per Imola e Monza, va infatti ricordato che sono stati i vertici del Circus a inserire come condizione necessaria per la conferma della gara mondiale la realizzazione di una nuova area hospitality nel cuore del paddock dell’Enzo e Dino Ferrari. E chiunque abbia visto il Gran premio di Las Vegas in tv lo scorso fine settimana, o quello di Miami qualche mese fa, ha ben chiaro quanta strada debba fare Imola sul versante dell’accoglienza vip.

Ne è convinto anche il Con.Ami, che al progetto della terrazza (da utilizzare non solo durante il weekend della Formula 1) ha destinato oltre tre milioni di euro togliendoli alla riqualificazione dell’ormai ex tribuna ecologica della Tosa, che verrà riportata semplicemente a prato senza più seggiolini.

Tornado alla sopralevazione del corpo box, quello che ha in mente Con.Ami (ora anche grazie ai fondi regionali) è una struttura permanente al primo piano, con una "terrazza attrezzabile con strutture temporanee di alto profilo". Nell’idea del Consorzio tale intervento "andrà anche a completare il potenziamento dei servizi già avviato con l’intervento della nuova passerella" costruita in primavera.

Nei mesi scorsi sono stati sviluppati i primi studi di fattibilità. Dopo l’avvenuto aggiornamento del piano triennale, questi ulteriori 2,2 milioni (da aggiungere ai 3 milioni del Consorzio) consentiranno di avviare quanto prima la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi.