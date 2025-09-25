Nuova truffa del finto carabiniere : "Ci porti i gioielli per un controllo" . Ma la banca salva l’anziana cliente

Una telefonata che prometteva guai immediati si è trasformata in un incubo sfiorato grazie alla prontezza di una banca e all’intervento dei carabinieri. Un 37enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai militari dell’Arma dopo aver tentato di truffare un’anziana imolese spacciandosi per carabiniere.

L’uomo aveva chiamato la donna sostenendo che l’auto del marito era stata fermata perché a bordo si trovavano persone sospettate di aver rubato dei gioielli. Fingendo di dover effettuare un controllo, chiedeva di confrontare i preziosi ‘rinvenuti’ nel veicolo con quelli custoditi in casa. Spaventata, la donna è andata in banca per prelevare i gioielli conservati in cassaforte, ma la prontezza del direttore ha cambiato le carte in tavola: insospettito dalla richiesta, si è rifiutato di consegnare i beni e ha consigliato cautela, invitando la signora a contattare i familiari.

La figlia, informata dell’accaduto, ha quindi subito chiamato i carabinieri, fornendo tutti i dettagli sulla conversazione e sugli intenti del truffatore. I militari hanno avviato le indagini e, in poche ore, sono riusciti a rintracciare il 37enne, fermandolo e trattenendolo in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima, come disposto dalla Procura di Bologna.

L’episodio rientra nella campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani promossa dal comando provinciale dei carabinieri di Bologna, volta a proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione.

L’episodio richiama alla memoria un precedente clamoroso avvenuto pochi giorni fa e già noto: due anziane romagnole, una di Imola e l’altra di Lugo, erano state raggirate da due giovani, una maggiorenne e una minorenne, che si erano spacciate per carabinieri e avevano inventato la drammatica storia dei figli delle vittime coinvolti in un incidente con un bambino e "detenuti in carcere". Le pensionate avevano consegnato gioielli per un valore complessivo di circa 45mila euro e contanti. Grazie alla prontezza di una delle vittime, che aveva annotato targa e modello dell’auto, e all’intervento dei carabinieri di Sansepolcro, in provincia di Arezzo, il bottino era stato recuperato e la maggiorenne arrestata, mentre la minorenne era stata affidata ai servizi sociali.

Questi episodi confermano quanto sia fondamentale mantenere alta la guardia di fronte a telefonate sospette, anche se chi chiama si presenta come carabiniere o appartenente alle forze dell’ordine. I militari raccomandano di non consegnare mai denaro o gioielli senza verificare, di rivolgersi immediatamente al 112 in caso di dubbi e di coinvolgere familiari o istituti di credito prima di qualsiasi decisione. La collaborazione tra cittadini, famiglie e autorità rimane la difesa più efficace contro truffatori sempre più scaltri, proteggendo chi è più vulnerabile e prevenendo episodi che, purtroppo, continuano a ripetersi.