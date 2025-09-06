Nuova vita all’ex bocciodromo. Ora è un centro polivalente. Il restyling è costato 1,8 milioni

Si terrà domenica prossima, alle 16, la cerimonia di inaugurazione e intitolazione a Sara Piffer del nuovo impianto polivalente di Toscanella. Volta pagina lo stabile di via Amendola, costruito alla metà degli anni ’80 e un tempo adibito a bocciodromo, dopo il lungo intervento di recupero funzionale e ampliamento. Lavori propedeutici a dare un nuovo corso all’edificio, adeguato dal punto di vista sismico e bonificato dalla copertura in lastre di amianto, che ora potrà ospitare tante discipline sportive, anche agonistiche secondo le prescrizioni del Coni, e iniziative culturali, ricreative, spettacoli ed eventi. Le opere hanno rimodulato la sala sportiva esistente e ampliato la struttura con nuovi servizi. Senza dimenticare il restyling del bar e degli spazi ad uso sociale, l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche interne ed esterne e la realizzazione di nuovi parcheggi su via Berlinguer. Dai nuovi spogliatoi dimensionati per due squadre da 10 persone ciascuna con relativi servizi igienici, e accessi diretti dall’esterno, ai due locali per arbitri-istruttori da abbinare a quello per il personale di Pronto Soccorso. Ma pure nuovi bagni per l’utenza, magazzini e vani di servizio.

Il fulcro nevralgico della rinnovata fisionomia dell’edificio, che ha una capienza totale di 190 persone in modalità competizioni di sport, è il rettangolo da gioco centrale (nato per le bocce e incassato sotto il livello di calpestamento, ndr) riportato alla stessa quota del bar e dell’ingresso principale. Un’arena da 576 posti a sedere garantiti, in assetto da conferenze, proiezioni e concerti, delimitata sui due lati lunghi da un gradone con parapetti per separare il campo dalle aree sopraelevate per il pubblico. Utilizzo di materiali a basso impatto ambientale come il legno, pannelli per l’assorbimento delle emissioni acustiche, prestazioni energetiche da record dopo il rifacimento di gran parte dell’impiantistica, adattamento della rete fognaria e parziale ripavimentazione esterna. Opere, affidate al consorzio emiliano Acreide ed eseguite dalla Spada Costruzioni di Valsamoggia, dal costo totale di 1,84 milioni di euro: 495mila in arrivo dalla Regione, 908mila da due mutui accesi con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale che prevedono contributi in conto interessi e 436mila dalle casse del municipio. L’impianto sarà intitolato, davanti agli occhi delle autorità e dell’atleta paralimpico di tiro con l’arco Stefano Travisani, alla ciclista trentina Sara Piffer scomparsa a gennaio a soli 19 anni a causa di un incidente stradale durante una sessione di allenamento.

Attesa, al taglio del nastro, la sua famiglia che qualche ora prima prenderà parte ad un incontro pubblico al campo sportivo parrocchiale di Toscanella con il vescovo Giovanni Mosciatti. "Un vero cambio di passo per il nostro territorio che potrà contare su un impianto moderno, funzionale, accogliente, sicuro e dalla dimensione cittadina – ha detto il sindaco dozzese Luca Albertazzi –. Il percorso realizzativo? Lungo, difficile e delicato tra pandemia, alluvione e rincari dei costi delle materie prime".