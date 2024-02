Nuova vita per l’Osservanza . Piantedosi esalta il rilancio : "Grande valenza strategica"

C’è anche il sigillo del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al progetto di riqualificazione dell’Osservanza. Il titolare del Viminale è tornato ieri nella città di cui è stato commissario prefettizio per un paio di mesi nella primavera del 2008 per accertarsi dello stato di avanzamento dei lavori di rilancio del complesso iniziati lo scorso autunno. Il maxi-progetto di recupero dei padiglioni affidato al Con.Ami (17 milioni di euro solo per la parte edilizia) è infatti finanziato attraverso quei Piani urbani integrati che sono in capo al ministero dell’Interno.

"Ho lasciato un pezzettino di cuore qui", sono state le prime parole di Piantedosi, che nella sua mattinata imolese ha fatto tappa anche all’Autodromo ("Ho potuto vedere quanto si sta facendo per realizzare un evento che rappresenta una eccellenza del territorio e una vetrina internazionale per tutto il Paese") prima di spostarsi all’Osservanza per la cerimonia di posa della targa celebrativa all’ingresso dei padiglioni 10-12, i cui lavori hanno preso il via come detto nelle scorse settimane.

Un piano, quello di rilancio del complesso a due passi dal centro storico, definito "di grandissima valenza strategica per la città" dal ministro, che ha poi messo Imola tra le prime della classe a livello nazionale. "Non sono stati certo progetti come questo che hanno portato a una rideterminazione del Pnrr – ha sottolineato Piantedosi –. Al contrario, questo progetto testimonia quanto sia importante investire nella rigenerazione urbana per trasformare spazi abbandonati e degradati in nuove opportunità per la crescita economica e sociale dei territori. Qui la sfida è stata raccolta con grande coraggio e visione, per dare risposte concrete alla comunità".

Evidentemente soddisfatto il sindaco Marco Panieri. "La visita del ministro Piantedosi è stata l’occasione per rimarcare un perfetto gioco di squadra che attraverso i piani urbani integrati ha saputo cogliere nei tempi e nelle modalità un grande piano di rigenerazione per l’area dell’Osservanza – ha commentato il primo cittadino –, frutto della collaborazione fra ministero dell’Interno, Comune, Con.Ami, Circondario, Città metropolitana, Sovrintendenza ai Beni culturali, Università di Bologna e le aziende coinvolte".

Il pacchetto di lavori, coordinati dal Con.Ami, trasformerà il padiglione 1 nella nuova sede dell’Accademia ‘Incontri con il maestro’. Il restauro prevede l’utilizzo dell’ala Sud del fabbricato per la collocazione dello studentato per gli allievi, mentre l’ala Nord sarà destinata alla didattica-scuola di musica.

Il fabbricato ex artieri ospiterà invece laboratori e spazi per la ricerca, orientati all’innovazione e alla sostenibilità.

Il progetto del padiglione 10-12 prevede poi la collocazione dei servizi al cittadino e alle imprese del Circondario, attraverso l’inserimento di uffici organizzati in base alle specifiche necessità, nonché un laboratorio sulla storia della psichiatria.

Nell’immobile ‘ex cabina elettrica’ saranno infine collocati un infopoint e un laboratorio cicloturistico metropolitano, con l’obiettivo di "favorire un turismo sostenibile e inclusivo, volto alla valorizzazione di percorsi e iniziative dedicati alla promozione del territorio metropolitano in riferimento al circuito delle due ruote", si legge nelle schede del progetto. Il piano terra sarà suddiviso in due locali: un ufficio da destinare ad informazioni legate al cicloturismo e uno spazio da destinare a laboratorio-officina per la riparazione delle bici.

Se non ci saranno ritardi sulla tabella di marcia, le operazioni si concluderanno progressivamente tra settembre 2024 (ex cabina elettrica), giugno 2025 (fabbricato ex artieri), luglio 2025 (Accademia) e ottobre 2025 (nuova sede del Circondario).