Nuove annate e vitigni autoctoni La carica dei produttori al Vinitaly

di Mattia Grandi

Imola protagonista, da domani al 5 aprile, alla 55esima edizione del Vinitaly a Verona. Una vetrina prestigiosa, nello strategico spazio da 2300 metri quadri del padiglione 1 denominato Terra d’ingegno e gestito da Enoteca regionale dell’Emilia-Romagna, per un centinaio di realtà tra aziende, consorzi e prodotti Dop e Igp della regione. Un contenitore, da 8,2 milioni di quintali di uva prodotta nei 53 mila ettari di vigneti, con un volume d’affari vicino ai 490 milioni di euro solo per quanto riguarda Denominazioni d’origine e Indicazioni geografiche. Il filone portante? L’unione tra enologia, food e motori, eccellenze del territorio, con tanto di Ferrari 740 in esposizione. E nelle cantine della città fervono i preparativi.

Alla Tre Monti è pronto l’omaggio a Sergio Navacchia, co-fondatore della realtà di via Lola scomparso un anno fa: "Due nuovi vini che si chiamano entrambi Classe ’33. La stessa annata di papà – spiega il figlio David Navacchia, fresco vicepresidente del Consorzio Vini di Romagna, al timone dell’azienda insieme al fratello Vittorio e al figlio Francesco –. Un percorso, per due prodotti importanti a livello tecnico e commerciale, iniziato proprio sotto la sua regia e con il suo gradimento. Ora anche lui, come mamma Thea, rivivrà nei frutti di quelle amate vigne". Un Sangiovese e uno Chardonnay. "Sangiovese in purezza, ricavato dalle uve del podere di Imola e primo della sottozona Serra, senza l’aiuto del legno – continua –. Chardonnay, sempre in purezza in arrivo dagli acini del nostro vigneto più vecchio, ottenuto dopo una lunga fermentazione e la permanenza di 10 mesi in legno".

Si lavora sodo anche alla Fattoria Monticino Rosso: "Al Vinitaly porteremo tutta la nostra gamma e presenteremo il Codronchio 2021 che andrà in commercio subito dopo Pasqua – racconta Luciano Zeoli –. Sul fronte delle bollicine spazio al rosè Cento Battiti, brut 24 mesi sui lieviti da uve Centesimino". La kermesse veneta è la piazza ideale per riabbracciare di persona tanti clienti: "Abbiamo già diversi appuntamenti in agenda a testimonianza di una tendenza positiva – sottolinea –. Il periodo pasquale non è di certo il più congeniale per gli afflussi degli operatori della filiera della ristorazione. La sensazione, però, è quella di un ritorno ai numeri pre-pandemia con il forte traino estero".

Sessant’anni di storia alle spalle e un presente in copertina per la cantina Merlotta: "Spinti dalla convinzione delle potenzialità dei vitigni autoctoni del nostro territorio andremo al Vinitaly per presentare in anteprima l’intera collezione delle nostre nuove annate – anticipano Fabio e Marco Minzolini –. Continuiamo a investire importanti risorse, in ambito viticolo ed enologico, per consolidare e sviluppare i mercati esteri ed offrire il meglio. Siamo fiduciosi che la risposta da parte degli operatori sarà importante anche quest’anno".

Dalle parti della Tenuta Ca’ Lunga si guarda sempre al bicchiere mezzo pieno: "Parteciperemo al Vinitaly tramite il Consorzio Vini di Romagna con la nuova annata della nostra Albana Solo Lei impreziosita da una speciale bottiglia decorata a mano dalla maestra d’arte Eleonora Dalmonte – gongola il titolare Paolo Cassetta –. Ma anche il Sangiovese Riserva 2019 della linea Regale nella sua versione oro". Un tripudio di bontà ed estetica: "Puntiamo forte sul binomio arte e vino". Per Jacopo Giovannini dell’azienda agricola Giovannini di via Punta: "Il Vinitaly è il palcoscenico più importante del settore sul suolo nazionale – rimarca –. Da qualche tempo è cambiato l’approccio nei confronti dei vini romagnoli che, finalmente, godono di quella significativa percezione riservata a chi lavora nella giusta direzione. I nostri prodotti? Albana, Trebbiano e Sangiovese. Tra i primi figurano il Gioia, il G.G.G. ed il noto 8000 premiato con le 4 Viti dalla Guida Vitae dell’Associazione Italiana Sommelier".

Risalendo, infine, le colline di Castel San Pietro Terme c’è fermento anche in casa Umberto Cesari. La kermesse veneta è l’occasione ideale per presentare tutte le nuove annate della linea tra cui spiccano il Costa di Rose, vino rosé di uve Sangiovese al 100%, ed i grandi classici Tauleto, Liano e Laurento. L’impegno? Continuare a valorizzare il territorio strizzando l’occhio al mercato nazionale ed internazionale.