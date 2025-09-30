Nuove domande online fino al 31 ottobre

Il commissario straordinario alla ricostruzione ha emanato l’ordinanza n.52/2025, che apre la possibilità a cittadini e imprese di manifestare interesse a presentare domanda di contributo per i danni causati dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e di settembre-ottobre 2024. Le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate online entro il 31 ottobre 2025 attraverso il form disponibile sulla piattaforma ‘Indica’, appositamente predisposta dalla struttura commissariale. La dichiarazione di interesse è rivolta a tutti coloro che, pur avendo subito danni, non hanno ancora presentato domanda di contributo. Una volta manifestata l’intenzione, le domande vere e proprie potranno essere inserite sulla piattaforma ‘Sfinge alluvione’ fino al 31 marzo 2026. L’iter digitale è pensato per semplificare le procedure e rendere più agevole l’accesso ai fondi destinati alla ricostruzione, evitando lungaggini burocratiche e facilitando la gestione dei casi. Per informazioni dettagliate è possibile consultare la pagina online ufficiale della struttura commissariale oppure contattare l’Ufficio ricostruzione alluvione del Circondario, in via Boccaccio 27, terzo piano, numeri 0542/603246 e 0542/603263, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,15 e il martedì e giovedì anche dalle 14,30 alle 17. È inoltre possibile scrivere all’indirizzo mail ricostruzione@nuovocircondarioimolese.it. La procedura rappresenta un passo cruciale per consentire a cittadini e imprese colpite dalle alluvioni di agevolare l’accesso ai contributi, accelerando la ricostruzione e sostenendo le comunità locali duramente colpite dagli eventi atmosferici degli ultimi due anni.