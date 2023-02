Nuove fragilità post-pandemia Bando di Comune e Università

Il Comune finanzia un bando dell’Alma Mater per selezionare un laureato che sarà incaricato di svolgere un’indagine sociologica sulle nuove fragilità. Il bando è online: sarà effettuata una selezione per titoli e colloquio che serva a individuare la figura adatta al progetto ‘Giovani a confronto: prospettive e sfide future’. L‘obiettivo, nel dettaglio, è realizzare un’indagine sociologica sul tema delle fragilità e dei nuovi bisogni dei giovani adolescenti e pre-adolescenti e delle famiglie nel relativo ruolo genitoriale. Le domande vanno inviate entro il 16 febbraio. L’incaricato dovrà svolgere un’analisi del contesto locale e costruire un archivio documentale di ricerche, rapporti di ricerca, articoli su carta e online sulla condjzione dei giovani a Castel San Pietro (e in regione); dovrà condurre interviste a un campione di giovani, testimoni privilegiati, esperti e figure istituzionali (almeno 30 interviste); dovrà anche sottoporre un questionario a un campione di giovani castellani, elaborare e analizzare i dati raccolti, produrre un report finale sulla ricerca. Tempi: 5 mesi per circa 250 ore.

Nel 2021 il Comune aveva avviato un percorso di conoscenza delle fragilità generate nel periodo post-pandemia, coinvolgendo l’Asp, l’Asl (Dipartimento di Npia e Pediatri di libera scelta e Mmg,), gli istituti scolastici ed il terzo settore mentre già dall’anno scolasticoeducativo 2021-2022 sono state avviate attività ed iniziative in risposta ad alcuni bisogni emersi nel periodo post-pandemia, rivolte agli adolescenti e studenti in merito a un supporto alle fragilità, prevedendo in particolare il potenziamento del supporto psicologico già attivato dalle scuole con un trasferimento di fondi alle scuole castellane, pubbliche e paritarie; sempre nel 2021 è ripartito il servizio di Educativa di strada e sono stati aperti due Centri di aggregazione giovanile. Il finanziamento del bando segue la proposta del Consiglio comunale di un’analisi approfondita dei nuovi bisogni e fragilità con la richiesta di messa in campo di azioni rivolte ad adolescenti e supporto alla genitorialità.