Nuove imprese, il report Nella speciale classifica spicca Castel del Rio

Nel 2022 sono aumentate le imprese attive nell’area metropolitana bolognese e anche il circondario fa la sua parte. È quanto emerge dall’analisi statistica condotta sui dati di fonte della Camera di Commercio di Bologna (ma va sottolineato che i dati della Città Metropolitana comprendono anche le cessazioni d’ufficio delle imprese che la Camera di Commercio aveva depennato).

Alla fine dello scorso anno erano 94.549 le realtà registrate nel territorio metropolitano, di cui 84.527 attive. Un bilancio positivo anche nel rapporto tra nuove iscrizioni (5.177) e cancellazioni (4.662) con il segno più 515 unità ed il tasso di crescita pari allo 0,54. Spicca, e vale il gradino più alto del podio dell’area geografica di riferimento, il dato di Castel del Rio in qualità di comune con la crescita più alta (+7,38) rispetto al 2021. "Numeri che rispecchiano il buon andamento degli ultimi 12 anni nel paese in parallelo al nostro corso amministrativo – commenta il sindaco Alberto Baldazzi -. Un trend consolidato che, se analizzato nel medio-lungo periodo, raggiunge quote davvero interessanti. Bene anche la nostra capacità di resilienza durante la pandemia". Non solo. "Statistiche di certo agevolate dalle dimensioni ridotte della comunità ma livellate dall’alto numero dei pensionati presenti – chiosa –. Il nostro impegno proseguirà sul tema demografico, componente sempre insidiosa nei piccoli comuni montani". Nel Circondario, oltre a Imola (+0,93), cresce Borgo Tossignano (+4,67). Stabile Casalfiumanese, in lieve flessione Castel San Pietro Terme (-0,10), Fontanelice (-0,47) e Mordano (-0,79). In calo Dozza (-1,01), Medicina (-1,57) e Castel Guelfo (-3,29).

Ma Castel del Rio va a medaglia anche sul fronte delle imprese guidate da quote rosa, con 35 realtà pari al 27,3% del totale in aumento del 9,4% (+ 3 unità), nel tasso di natalità di nuove aziende (+9,8%), nell’ascesa del numero di imprese attive (+8,5%) e nella cifra di nuovi imprenditori in prima linea (+6,9% - 11 unità). Casalfiumanese ai vertici dell’imprenditoria femminile nel commercio (32,8%) e Borgo Tossignano porto ideale per le imprese artigiane (+6,9% - 7 unità) e per quelle di costruzioni gestite da stranieri. Fontanelice domina, infine, la speciale classifica riservata alle attività trainate da giovani (11,4% - 23 imprese).

"Siamo un territorio dinamico e in continua crescita – ha sottolineato Marco Panieri vicesindaco metropolitano con delega alle Attività Produttive e al Commercio –. Un traino a livello nazionale e una zona di nuovo sviluppo soprattutto nelle aree interne e montane. La strada intrapresa è giusta".

Mattia Grandi