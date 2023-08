Nuove lampade più ‘green’ Installati altri trecento led "La bolletta è più leggera"

Importante passo avanti nel percorso di rinnovamento dell’illuminazione pubblica di Castel San Pietro, affidato alla società in house Solaris, che ha in gestione il servizio. Si sta concludendo in questi giorni il secondo stralcio dell’intervento programmato nell’ambito della realizzazione degli obiettivi del Pric, il Piano regolatore dell’illuminazione comunale, approvato dal consiglio comunale a fine 2020. La ditta incaricata da Solaris ha sostituito nei mesi scorsi ben 289 vecchie lampade con altrettanti led a basso consumo.

Le aree comprese in questo secondo stralcio sono: la frazione Gallo, la zona industriale Fontanelle 2 (via Meucci e limitrofe), il completamento della zona industriale di Osteria Grande a est di via Campania, la Collina, il parcheggio del cimitero del capoluogo e la zona a nord di via Tanari. Per terminare l’intervento mancano solo una ventina di lampade, per le quali è necessario fare una modifica alle armature per poterle montare sui pali esistenti. L’intervento è stato realizzato con una spesa di oltre 132mila euro, di cui 100mila finanziati dal Comune e la parte restante da Solaris (gli importi sono compresivi di Iva).

Con la conclusione di questo secondo stralcio, diventano 1.374 i punti luce con led, pari al 34,2% del totale di 4.017 presenti nel territorio comunale.

Il progetto prevede che i consumi diminuiscano di almeno 100.000 kWh annui e già in giugno le fatture evidenziavano una prima, seppur ancora contenuta, diminuzione.

"L’impegno del Comune e di Solaris per il passaggio a led, per l’abbattimento dei consumi di energia e per la riduzione dell’inquinamento luminoso – sottolinea il vicesindaco Andrea Bondi con delega all’Ambiente –, prosegue ora con l’avvio della progettazione di un terzo stralcio di interventi da realizzarsi nei prossimi anni. Solaris ha già affidato la progettazione per un importo lavori di circa 250mila euro, ed entro il prossimo anno metterà a disposizione oltre 180mila euro per realizzarne prima possibile una prima quota".