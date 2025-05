Nuove luci in centro. Così Piazza Matteotti vuole cambiare faccia : "Più valore e decoro"

Il progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica compie un ulteriore passo in avanti. E, nonostante qualche ritardo sulla tabella di marcia, è arrivato in questi giorni nel cuore pulsante della città, che da tempo si presentava troppo buia. Sono iniziati i lavori di sostituzione delle luci in piazza Matteotti: al posto di quelle di vecchia generazione, ne vengono installate a led, più efficienti e sostenibili.

Oltre a intervenire sul tipo di tecnologia, vengono sostituiti anche i corpi illuminanti, con punti luce più adeguati e funzionali. Non solo: l’illuminazione precedente viene integrata e aumentata, in modo da fare un passo avanti deciso sulla strada per rendere più luminosa, sicura e moderna una piazza che, grazie alle aperture degli ultimi anni, sta vivendo una nuova primavera.

L’intervento in piazza Matteotti si inserisce, come detto, nell’ampio percorso di riqualificazione dell’illuminazione pubblica cittadina, iniziato due anni fa: finanziato da Hera Luce con un investimento di 24,6 milioni, coinvolge circa 11mila lampioni di vecchia generazione. L’intervento ‘Imola sotto una nuova luce’ punta a cambiare il volto della città e dei suoi quartieri, abbattendo contestualmente i consumi di energia del 62%.

A realizzarlo è il raggruppamento di impresa composto da Hera Luce e Cims, che ha vinto il bando pubblicato dal Comune, per la concessione, mediante finanza di progetto, del proprio servizio di illuminazione pubblica, per la durata di 20 anni. A curarne la progettazione e seguirne la direzione lavori è lo studio I-dea, a fornire i corpi illuminati è l’azienda Gmr Enlights, mentre tutto il percorso che ha portato al bando e all’affidamento è stato seguito da Alessio Frascari, di Area Blu, in qualità di responsabile unico del procedimento.

Cominciati a luglio 2023, gli interventi procedono a stralci. L’operazione è però in ritardo: il completamento del progetto era atteso infatti alla fine dello scorso.

"Anche il cuore della città ha un punto di ritrovo, un luogo simbolico per la nostra comunità, storico ma sempre presente, che cambia insieme a Imola – afferma il sindaco Marco Panieri –. Piazza Matteotti è un punto di riferimento per chi lavora, per chi passa e per chi si incontra ogni giorno. L’illuminazione nuova aggiunge valore e decoro, rendendola più bella e più accogliente. Siamo felici di questo intervento, pensato sì anche per i grandi eventi in arrivo, ma soprattutto per gli imolesi che il centro lo vivono ogni giorno, ogni settimana, tutto l’anno. È un altro segno concreto di una piazza che sta cambiando volto, già con le nuove aperture, le nuove iniziative e gli investimenti fatti. Un grazie a Hera Luce per il percorso importante che si sta portando avanti, a tutti i commercianti e gli esercenti che ogni giorno vivono il centro storico e lo rendono attrattivo, e a tutte le associazioni che promuovono iniziative e occasioni per viverlo sempre di più".

