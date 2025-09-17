Nuove perdite d’acqua. La Lega sferza la giunta: "Subito una commissione"

Un fiume d’acqua che da via Mazzini arriva a inondare anche la via Emilia, e poi ancora via Fratelli Cervia, via Manzoni, via dei Mille. Il problema delle rotture idriche continua a imperversare nel territorio di Castel San Pietro, ed in particolare nel centro storico. Sul tema a fine agosto comune ed Hera avevano inviato un comunicato stampa congiunto, annunciando una "strategia già intrapresa che permetterà una efficiente distribuzione dell’acqua attraverso i 300 chilometri di tubazioni", e anticipando un "importante e imponente programma di interventi". Le nuove rotture idriche di questi giorni, però, hanno nuovamente scatenato l’opposizione, con Lorenzo Brogi del Gruppo Misto (in quota Lega) che punta il dito contro comune e gestore. "Qui non si tratta più di fatalità, ma di responsabilità. Migliaia di litri di acqua sprecata da mesi a questa parte, quotidianamente, a spregio di chi paga le bollette, ma anche di quei purtroppo tanti cittadini che nel nostro Paese patiscono problemi di siccità e che devono convivere con il razionamento dell’acqua", sottolinea Brogi.

La recente task force annunciata dalla Multiutility non sembra bastare a Brogi. "La realtà è che nonostante le continue perdite non è stata ancora annunciata la creazione di una commissione comunale specifica per affrontare il problema idrico in modo sistemico e trasparente – sottolinea –. Ormai dall’ultimo consiglio comunale sono passati due mesi e sono stati fatti solo proclami, servono i fatti". Per Brogi "un cronoprogramma degli interventi o una strategia a lungo termine per la sostituzione delle condotte deteriorate non sono stati presentati pubblicamente, e il silenzio della sindaca Marchetti (che interpellata ieri sul tema ha scelto di non replicare, ndr) è assordante, un chiaro segno di mancata assunzione di responsabilità, di abbandono dei cittadini che si sentono ignorati e non tutelati. Ci auguriamo che chiuso questo periodo di kermesse e feste cittadine, la sindaca cominci a riflettere e agire su temi importanti e impellenti come questo".

Claudio Bolognesi