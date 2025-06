Nuove realtà cooperative. Trionfa il Paolini-Cassiano : "Premio ai giovani creativi"

Idee innovative, spirito cooperativo e un forte senso di responsabilità sociale: sono questi gli ingredienti che hanno portato al successo il progetto scolastico ‘World Technology’, realizzato dalla classe 3°C dell’istituto Paolini-Cassiano. Gli studenti imolesi si sono distinti all’interno del progetto regionale ‘Scoop – Cooperando si impara’, conquistando una menzione speciale tra le migliori start-up scolastiche dell’Emilia-Romagna.

L’iniziativa, promossa da Confcooperative Emilia-Romagna con il sostegno della Regione, della Federazione delle Bcc dell’Emilia-Romagna, e con il supporto delle cooperative Len e LibrAzione, ha coinvolto oltre 500 studenti, suddivisi in 26 classi di 15 scuole superiori della regione. In questo contesto competitivo e stimolante, il progetto imolese ha saputo distinguersi per la qualità dell’idea e la forza del messaggio.

‘World Technology’ è una proposta concreta di cooperativa scolastica digitale a vocazione sociale, che punta a colmare il divario digitale attraverso percorsi formativi di alfabetizzazione informatica e sull’uso consapevole dell’intelligenza artificiale, rivolti sia a giovani che adulti. Un aspetto originale del progetto è il suo modello intergenerazionale: gli studenti, dopo essere stati formati, diventano essi stessi formatori per le persone più anziane, promuovendo uno scambio di conoscenze e valori tra generazioni.

Il progetto aveva già ottenuto un importante riconoscimento a livello locale, aggiudicandosi il premio per la miglior presentazione dal vivo durante l’iniziativa ‘Immagina Imola’, un percorso formativo realizzato da Confcooperative Terre d’Emilia e Legacoop Imola, che ha coinvolto oltre 200 studenti del circondario imolese. Ora, il successo si è esteso su scala regionale, con la menzione speciale ricevuta al Tecnopolo Dama di Bologna, sede dell’evento conclusivo di ‘Scoop’.

A firmare ‘World Technology’ è un gruppo affiatato di studenti: Bilal Errahali, Sara Bassi, Nicole Bucchi, Yagoub Kounouz, Alessandro Tanzariello, Marouan Mouadine, Fiona Arbana, Serena Mattioli e Cristian Sini, guidati dalla professoressa Franca Costa. La giuria ha apprezzato in particolare la chiarezza espositiva, la solidità del progetto imprenditoriale e la sua coerenza con i principi cooperativi di inclusione e partecipazione.

"Siamo davvero orgogliosi del successo di ‘World Technology’, che dimostra quanto siano efficaci percorsi come ‘Scoop’ e ‘Immagina Imola’ nel valorizzare la creatività giovanile – commentato Luca Dal Pozzo, referente di Confcooperative Terre d’Emilia per il territorio imolese –. Investire sull’educazione cooperativa significa costruire cittadinanza attiva, stimolare l’innovazione sociale e creare ponti tra generazioni. I giovani rispondono, e lo fanno con idee di qualità, concrete e generose".

Il progetto ‘World Technology’ è l’ennesima conferma di come Imola sappia essere terreno fertile per l’innovazione sociale, con una scuola che non solo forma, ma accompagna i ragazzi a essere protagonisti del cambiamento. E in un’epoca in cui il digitale è sempre più pervasivo, mettere le nuove tecnologie al servizio della comunità rappresenta una sfida tanto ambiziosa quanto necessaria. La 3°C del Paolini-Cassiano, con la sua visione e il suo impegno, l’ha raccolta con intelligenza e passione.