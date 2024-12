Nuove regole per monopattini: casco obbligatorio, targa e assicurazione in attesa

Casco obbligatorio, assicurazione e targa in stand-by in attesa delle direttive statali. Le nuove disposizioni del codice della strada mettono nel mirino anche i monopattini, ma se il futuro remoto è certo, per quello prossimo si resta avvolti da una nebbia fitta che suona al momento come una rivoluzione a metà. A toccare il tema è il comandante della polizia locale Leonardo Marocchi, che conferma come la questione-monopattini tocchi anche località distanti dalle metropoli, come Castel San Pietro appunto. "Chiaro che la nostra città non è Bologna, ma c’è comunque un numero importante di cittadini che utilizza per i suoi spostamenti questo mezzo elettrico". Ne è una riprova il fatto che anche negli ultimi mesi l’attenzione degli agenti del comando guidato da Marocchi si sia rivolto anche a questo mezzo di trasporto, con contravvenzioni elevate soprattutto per una trasgressione al codice della strada che resta piuttosto frequente: l’utilizzo del monopattino fuori dall’area urbana. "Alcuni utilizzatori di monopattini si servono del mezzo anche per spostarsi fuori città, magari semplicemente per raggiungere il posto di lavoro a nord della via Emilia. Ebbene, va chiarito che fuori dal centro abitato il monopattino non può essere utilizzato se non dove esiste un percorso dedicato (una ciclopedonale, ndr): per fare un esempio, non si può raggiungere la zona industriale Cà Bianca percorrendo strade come la via Emilia, la via San Carlo e strade periferiche come via Madonnina, se non conducendolo a mano".

Fatta chiarezza su questo aspetto, meno chiarezza c’è invece riguardo al nuovo codice della strada che impone per l’utilizzo del mezzo elettrico la dotazione del casco e il possesso di targa e assicurazione. "Diversi cittadini con apprezzabile anticipo sono venuti nei nostri uffici già le scorse settimane a chiedere informazioni per potersi mettere in regola. Al momento non ci sono precise disposizioni ministeriali riguardo alla targa e all’assicurazione, mentre per quanto concerne il caschetto c’è già l’obbligo in vigore". Riguardo al tema più ampio di tutte le nuove direttive del codice della strada, ci tiene a precisare Marocchi, "sfrutteremo i nostri servizi anche nelle prossime settimane per informare gli automobilisti sulle nuove disposizioni. Riteniamo quello informativo un compito che ci spetta e al quale non possiamo e vogliamo sottrarci".

