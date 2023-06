Nuove scarpe tutelano i marshal

Accordo tra l’Autodromo e Utility, marchio di abbigliamento da lavoro di Diadora, per la fornitura di scarpe antinfortunistiche agli addetti ai lavori del circuito. Il modello selezionato per i commissari è Fly Litebase Matryx; per le commissarie, invece, è stata scelta la calzatura Athena, innovativa perché progettata sull’anatomia del piede femminile. "In un ambiente come il motorsport in cui il rischio è intrinseco, la sicurezza di tutto il personale addetto ai lavori deve sempre rappresentare la priorità assoluta – ricorda il presidente di Formula Imola, Gian Carlo Minardi. –. Poter confidare nel supporto di Utility Diadora significa per noi cercare di tutelare il meglio possibile i nostri commissari da infortuni e pericoli del mestiere. È per questo motivo che siamo felici di annunciare la nascita di una collaborazione così importante, fondata su obiettivi e valori comuni sia a Formula Imola che ad Utility".

Soddisfatto della nuova collaborazione anche Enrico Moretti Polegato, presidente di Diadora. "Diadora vanta una lunga tradizione nel motorsport sia che si parli di F1 che di MotoGp dove siamo presenti tuttora - aggiunge –. Esprimerla ulteriormente attraverso l’innovazione di Utility, attiva sin dal 1998, non può che essere motivo d’orgoglio".