Nuove scuole a Osteria: "Incertezza sui tempi. Ma i lavori vanno avanti"

Eppur si muove. I lavori per realizzare il primo stralcio del polo scolastico di Osteria Grande procedono, pur in deciso ritardo rispetto a quanto si era ipotizzato.

Proprio lo scorrere dei mesi senza conoscere il reale stato dell’opera ha portato nelle scorse settimane le consigliere comunali del gruppo Pd-Castello in Comune-Uniti al Centro per Castello Martina Rangoni ed Eva Morbidellia presentare un’interpellanza a risposta orale discussa nell’ultima seduta consiliare.

Rangoni e Morbidelli hanno ricordato "le azioni avviate nell’intero arco del 2021 con la presentazione nel mese di febbraio del primo stralcio del progetto che prevedeva la realizzazione del Nido e della Scuola d’Infanzia da realizzare attraverso l’investimento da 6 milioni di euro dell’Inail (a fronte del quale il Comune pagherà un canone", e di come a marzo dello stesso anno il consiglio comunale diede mandato al comune di procedere con la vendita del terreno dove poi avrebbe visto la luce la nuova scuola. I lavori sarebbero dovuti partire nel maggio 2022, ma dopo l’accertato rallentamento dell’opera le consigliere di maggioranza, a distanza di un anno e mezzo da quella che doveva essere la data di avvio del cantiere, sono dunque tornate sul tema chiedendo alla giunta di conoscere lo stato di avanzamento dei lavori.

Nella sua risposta, il sindaco Tinti ha premesso che "nella consulta di luglio eravamo in una situazione di attesa che ripartisse il cantiere, con una sola ditta che aveva partecipato alla gara ed era risultata vincitrice, e col rischio dunque che in caso di ritiro o di ‘rimozione forzata’ da parte del comune si dovesse ripartire da zero". Scongiurate entrambe le ipotesi, i lavori sono poi partiti e, ha assicurato in consiglio l’assessore Giuliano Giordani, "i lavori stanno proseguendo, eseguiamo controlli ogni settimana. Stanno operando la posa dell’isolante e realizzando le pareti interne".

Difficile rispondere invece alla domanda più pressante, quella sui tempi sui quali regna ancora l’incertezza. "Al momento non possiamo dare alcuna data relativa ai tempi di consegna", ha detto l’assessore.

Per sgomberare il campo da ogni dubbio, Giordani ha confermato di essere in ogni modo procinto di "programmare un sopralluogo alla scuola con la partecipazione di tutti i consiglieri. Vogliamo rendere partecipi tutti – ha concluso – , maggioranza e opposizione, di come i lavori stanno procedendo".

Claudio Bolognesi