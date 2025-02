Nuove scuole, Vacchi sferza l’Amministrazione

Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia) incalza la Giunta sui rincari relativi ai costi di costruzione della nuova scuola che ospiterà in futuro gli studenti di elementari e medie di Sesto Imolese. Il quadro economico dell’intervento, avviato nelle scorse settimane, è infatti lievitato da 5 a 5,5 milioni. E sarà ‘Gse - Gestore dei servizi energetici’, società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, a coprire tale importo.

"Il mezzo milione che oggi è in più è forse causato dai ritardi del cantiere? – domanda Vacchi –. Ricordo che il sindaco Panieri ha fatto il passo più lungo della gamba e a gennaio 2022 fece promesse che non è stato in grado di mantenere. Ancora una volta la toppa alla gestione raffazzonata del Pd locale viene messa dal Governo Meloni".

Secondo l’iniziale tabella di marcia della Giunta, l’opera dovrebbe essere completata a settembre 2025. Dei restanti cinque milioni di cui sopra, finanziati per due milioni di euro dal Pnrr e per la parte rimanente dal Comune.

"Per cui la gratitudine va alla cittadinanza e al Governo – è la lettura di Vacchi –. Quel Governo Meloni che oggi tramite le società ministeriale ci mette ulteriori 500mila euro per fare tornare i conti, cosa che evidentemente non è in grado di fare il sindaco. Panieri non ci ha mai voluto aggiornare sui progetti, dopo il cantiere partito in ritardo, e soprattutto sui costi, che sono aumentati, e per i quali ancora una volta risolve il problema il Ministero dell’Economia tramite Gse mettendo questi ulteriori 500mila euro per miglioramento energetico".

Insomma, nelle parole del consigliere comunale di opposizione, "per fortuna possiamo contare sul Governo Meloni che ci ha messo mano, salvando ancora una volta l’interesse della comunità di Sesto Imolese e dei bambini che – conclude Vacchi – dovranno abitare quella scuola per generazioni".

