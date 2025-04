Nuovi allarmi contro i blitz . Il Comune blinda le scuole . Lavori in altri tre istituti

Proseguono i lavori per ammodernare gli impianti anti-intrusione nelle scuole cittadine o per dotare di allarmi gli istituti che ne sono sprovvisti. E questo soprattutto alla luce dei tanti blitz, tra furti e atti vandalici, compiuti nel recente passato nelle strutture imolesi di ogni ordine e grado.

Nei giorni scorsi, la Giunta ha infatti approvato il progetto esecutivo presentato da Area Blu per il rifacimento pressoché completo degli impianti in tre scuole: elementari Ponticelli (via Punta, 87), elementari Bizzi e medie Orsini (via Vivaldi, 76). Secondo quanto riferito ieri dal Comune, l’intervento di manutenzione straordinaria prevede una spesa complessiva pari a 59mila euro.

Avendo un carattere di "estrema urgenza", i lavori sono già stati eseguiti alle Bizzi e alle Orsini, quest’ultima teatro a inizio anno di una mattinata ad alta tensione con gli studenti evacuati a seguito di alcuni malori probabilmente legati all’utilizzo improprio di spray al peperoncino. Operazioni ancora in corso, invece, alla scuola di Ponticelli, dove la durata dell’intervento è stimata in venti giorni compreso l’approvvigionamento dei materiali.

Nel dettaglio, i lavori consistono nella sostituzione di tutte le centrali di allarme con nuovi dispositivi, la sostituzione di gran parte dei sensori, l’installazione di contatti magnetici sugli ingressi principali, il collegamento alla rete Lan locale.

"Questo intervento è in continuazione ad altri già operati e a tutela dei nostri studenti e del personale scolastico – ricorda l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini –. È un impegno mantenuto e un’azione che riflette il nostro senso di responsabilità verso la scuola pubblica, il suo futuro e il valore che essa rappresenta per la comunità".

Come accennato all’inizio, ormai da un paio d’anni il Comune è impegnato in una vasta serie di interventi scattati in risposta al crescente numero di irruzioni notturne in vari istituti. Prima dei lavori di cui sopra, l’ultima struttura nella quale erano stati installati nuovi impianti antintrusione era stato il complesso Sante Zennaro (piano da 57mila euro).

La scorsa estate il Municipio, sempre tramite Area Blu, aveva affidato un paio di importanti appalti sul fronte della sicurezza degli edifici scolastici cittadini. Nel primo caso, si trattava di un pacchetto di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti antintrusione delle scuole medie Andrea Costa in via Pio IX (raid a dicembre 2023 con i ladri andati via a mani vuote lasciando solo danni tra cui una porta forzata per entrare) e delle stesse elementari Sante Zennaro per un valore di oltre 35mila euro più Iva. Prima ancora, il Municipio era intervenuto stanziando 38mila euro per mettere in sicurezza gli spazi del Ciofs - Centro per la formazione, sempre nel complesso Sante Zennaro, i cui su serramenti erano stati danneggiati dall’usura e dalle effrazioni.

A gennaio 2024 invece, dopo essere intervenuto (con il sostegno dei privati) sia sul fronte del potenziamento della vigilanza notturna che attraverso l’acquisto di armadietti blindati da mettere a disposizione di vari istituti imolesi, il Comune ancora tramite Area Blu aveva disposto la "verifica di tutti i serramenti esterni" (porte e finestre) delle scuole cittadine con successivo ed eventuale ripristino dopo i blitz dei malviventi. Un servizio di mappatura e primo intervento, da svolgere nell’arco di due anni per un importo stimato in complessivi 40mila euro circa più Iva.