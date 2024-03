Nuovi autovelox, ira dell’opposizione: "Basta con la politica degli agguati"

Lega e Fratelli d’Italia protestano per l’installazione, portata avanti lunedì pomeriggio dalla polizia locale e accompagnata solo ieri da una comunicazione ufficiale del Comune, dei due nuovi autovelox mobili in via Graziadei.

L’arrivo dei box arancioni era stato infatti sì anticipato nelle scorse settimane (ma senza l’indicazione di una data precisa) dall’assessora alla Mobilità sostenibile, Elisa Spada, nella risposta a un’interrogazione del Carroccio; tuttavia, quando l’altra sera sul Lungofiume sono spuntati i totem (uno per senso di marcia), la sorpresa degli automobilisti è stata tanta. Anche perché i nuovi autovelox, che per ora restano in standby (sono di fatto delle scatole vuote), al momento non risultano segnalati da alcun cartello.

"Inizia la politica degli agguati e dell’incasso, nonostante le figure barbine che sono state fatte con il richiamo della Prefettura (sulla questione dell’impiego delle auto civetta per il monitoraggio dei velox sulla Bretella, ndr) e una situazione d’imbarazzo totale da chi governa il territorio – attacca il consigliere comunale della Lega, Simone Carapia –. Adesso quali saranno le modalità di funzionamento? Come per gli altri armadi piazzati da oltre quattro anni, ovvero fare delle imboscate saltuarie, o chi governa preferisce fare fruttare l’investimento tutto l’anno? Siamo per la sicurezza delle nostre strade e non c’è assolutamente nulla di sbagliato se vengono messi autovelox per salvare vite nelle strade dove ci sono tanti incidenti. Se vengono però moltiplicati dalla sera alla mattina e crescono come funghi solo per fare cassa, sono semplicemente un’altra tassa per il cittadino".

Ecco perché Carapia chiama in causa la Giunta. "Chi ha a cuore la sicurezza, dovrebbe pensare all’ammaloramento della pavimentazione delle strade, che è causa del 20 per cento degli incidenti, prima di colorarle di arancione a caro prezzo per chi reca al lavoro".

E poi c’è il tema, non secondario, che per la prima volta sul territorio comunale si è arrivati a mettere dei velox in strade con limite di velocità a 50 chilometri orari.

"Finora le strumentazioni erano poste in strade con limiti fissati in 70 km/h (Emilia, Lughese, Selice) o al massimo 60 km/h (asse attrezzato) – ricorda Carapia –. La fame di sanzionare ha portato l’amministrazione a eseguire controlli anche su strade urbane, dove sarebbe meglio ci fosse la presenza saltuaria di agenti in divisa che anche solo fermando gli automobilisti per un controllo metterebbero in atto quella che realmente si può chiamare prevenzione. E non quella fatta da una macchina fotografica che recapita atti giudiziari, come l’intende questa giunta. È fisiologico che più si abbassa il limite e più aumenta la percentuale di sanzioni: si è quasi propensi a pensare che il sindaco Panieri soffra di un complesso di inferiorità rispetto al collega Lepore, e che questi interventi siano emulativi delle scelte fuori da ogni logica fatte a Bologna".

Critico sull’installazione dei due nuovi autovelox in via Graziadei anche Nicolas Vacchi (FdI). "Diverse segnalazioni ci riferiscono confusione fra gli automobilisti, ignari della novità e dubbiosi circa i limiti effettivamente imposti – riferisce il meloniano –. Questo modo di fare, invece che assicurare ordine e tutela sulle strade, potrebbe ingenerare situazioni di grave pericolo per l’incolumità di cose e persone. L’amministrazione comunale unitamente ai vertici della polizia locale vengano in aula a riferire senza porre tempo in mezzo per fare chiarezza e risolvere con urgenza questo gravissimo problema".