Nuovi campi da Padel. Il giorno della protesta al centro sociale Tozzona

È il giorno della protesta in Pedagna. Oggi alle 15.30 scatta la "mobilitazione del quartiere" invocata via social e non solo per dire ‘no’ all’ampliamento delle strutture sportive nell’area verde del centro sociale La Tozzona. Il comitato Agorà Montericco, nato ormai oltre un anno e mezzo fa per contrastare il progetto (poi ritirato dalla Giunta) della nuova stazione ecologica, ieri è tornato a chiamare all’appello i residenti della zona al grido di "No cementificazione".

L’appuntamento odierno è nel campo da calcio libero, quello che secondo il progetto illustrato qualche settimana fa durante un infuocato incontro pubblico alla Tozzona verrà spostato per fare spazio alla nuova tensostruttura per il calcio a 5. In un’altra zona sorgeranno invece i due nuovi campi da padel con contestuale collegamento con gli altri due già esistenti. Il tutto sarebbe poi completato, in futuro, da altri lavori a carico del Comune e non contestati dai residenti. E cioè: realizzazione di un campo da basket di dimensioni ridotte; ampliamento parcheggi; realizzazione di struttura fissa a uso cucina per le feste del centro sociale.

Contro il piano di ampliamento degli impianti sportivi della Tozzona è attiva da oltre un mese una raccolta firme online. La petizione, alla quale hanno aderito in quasi 700, chiede alla Giunta di ritirare la delibera attraverso la quale il sindaco Marco Panieri e la sua squadra hanno messo nero su bianco le indicazioni che il progetto dovrà rispettare. La prima parte del piano, quella relativa ai nuovi campi da padel, potrebbe partire già tra un paio di settimane per poi concludersi a inizio dicembre. Tempi più lunghi, invece, per la nuova tensostruttura.

"Successivamente a questo intervento edificatorio si ridurranno sensibilmente gli spazi verdi liberamente fruibili dai cittadini – è la posizione espressa dal comitato nella petizione online –. I cittadini saranno costretti a pagare una quota al centro sociale e ad altre associazioni sportive per poter fruire dello stesso posto. L’intervento andrà ad intensificare il traffico già allo stato altamente congestionato anche a a causa della mancata conclusione dei lavori di viabilità riguardante la Bretella di via della Costituzione".

Nelle scorse settimane, in zona sono spuntati anche un paio di striscioni di protesta. E c’è curiosità per capire in quanti parteciperanno al sit-in odierno. Più o meno del centinaio abbondante di persone che, a inizio mese, hanno preso parte all’incontro pubblico per discutere del progetto? A differenza di quanto accaduto nell’ormai celebre faccia a faccia del febbraio 2022 tra i residenti di Montericco e l’assessore all’Ambiente, Elisa Spada, stavolta non ci sarà nessun esponente della Giunta.

"Il confronto pubblico, anche se in ritardo per colpa dell’alluvione, lo abbiamo fatto – osservava ieri sera il sindaco Panieri –. Vogliamo parlare con i cittadini, ma non possiamo paragonare la creazione di impianti sportivi a favore delle nuove generazioni con la storia dell’isola ecologica o del piano urbanistico per le vie Lennon-Curie. Questo è un progetto che parte da famiglie e società sportive per dar vita a spazi in grado di creare relazioni".