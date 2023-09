Nuovi campi da padel. Sit-in di protesta davanti alla Tozzona: "Salviamo il verde"

L’hannochiamata "mobilitazione di quartiere". E l’obiettivo è quello di "salvaguardare gli spazi verdi della Pedagna dalla cementificazione". La protesta contro l’ampliamento degli impianti sportivi a servizio del centro sociale La Tozzona (nel mirino la costruzione di due campi da padel e una tensostruttura per il calcio a 5) fa un ulteriore passo in avanti. Dopo gli striscioni, la raccolta firme e le critiche durante l’incontro pubblico di un paio di settimane fa, è in arrivo anche un sit-in di contestazione.

Nelle chat WhatsApp dei residenti si dà appuntamento, con un volantino virtuale, a sabato 30 settembre alle 15.30 nel campetto da calcio adiacente al centro sociale La Tozzona. Si tratta di un’iniziativa analoga a quella che venne organizzata, ormai un anno e mezzo fa, nel luogo in cui sarebbe dovuta sorgere la nuova stazione ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti. Quel progetto naufragò, come noto, bersagliato dalle proteste dei residenti. E ora quegli oltre 650 imolesi che hanno sottoscritto la petizione popolare lanciata nelle scorse settimane dal comitato Agorà Montericco contano di raggiungere un risultato analogo.

Nel frattempo, proprio il comitato ha risposto ieri alle dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa al Carlino da Massimiliano Narducci, direttore del Tozzona Tennis Park, società sportiva responsabile della parte di progetto relativa ai nuovi campi da padel. Contestando il fatto che si voglia "far diventare il verde pubblico un accessorio dell’interesse privato", Agorà Montericco si chiede se sia "oculato e lungimirante pensare di edificare, cementificando una zona attualmente destinata a verde pubblico adiacente ad una strada e a pochi metri da diverse abitazioni".

Per il gruppo di residenti, le strutture sportive dovrebbero essere inoltre pensate per "ospitare in modo accessibile, spontaneo, genuino e trasparente tutti i cittadini, compreso anche chi non può permettersi di pagare ogni giorno per tirare due calci al pallone". È dunque sbagliato, secondo il ragionamento del comitato, "selezionare ulteriormente i frequentatori dell’area, limitando la fruizione di spazi verdi e aree pubbliche". In pratica, a detta di Agorà Montericco, bisognerebbe evitare il rischio che "cementificando ulteriormente spazi liberi", il problema del disagio giovanile citato da Narducci "venga spostato in altre zone della città senza trovare soluzioni".

Insomma, la distanza tra le parti sembra incolmabile. "Vorremmo capire se tutta l’area verde in futuro debba diventare un parco giochi ad uso di privati e utilizzabile soltanto previo noleggio di campi, o se il Comune si metta finalmente nell’ordine dell’idee, come viene fatto in altre realtà non tanto lontane e con grande successo, di rendere pubblici gli spazi, lasciandoli tali o creando campi da gioco gratuiti e non gestiti da privati – concludono dal comitato –. Questo innalzerebbe lo sport al vero valore aggregativo e innalzerebbe il valore sociale, educativo e pubblico che l’amministrazione comunale dovrebbe perseguire tramite l’attività sportiva, libera, in tutte le sue forme".