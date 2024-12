Nuovi cassonetti, kit in distribuzione. C’è anche la carta smeraldo virtuale

Per consentire ai cittadini di ritirare le nuove dotazioni e la Carta Smeraldo che serve per aprire i nuovi cassonetti che vengono progressivamente collocati in tutto il territorio del Comune di Castel San Pietro Terme, martedì 10 e mercoledì 11 dicembre dalle ore 13 alle 19 saranno disponibili due Punti Smeraldo straordinari istituiti da Hera nella sala comunale Sassi in via F.lli Cervi 3 (di fianco al supermercato) con la presenza di due operatori.

Il kit per la nuova raccolta differenziata è composto da: due Carte Smeraldo (più una virtuale) per aprire i nuovi cassonetti; pattumella insieme ai sacchi in mater-bi per l’organico; guida alla raccolta differenziata.

Le precedenti tessere dovranno essere utilizzate fino alla sostituzione dei vecchi cassonetti.

Tutti i contenitori per la raccolta di rifiuti indifferenziati, carta, plastica/lattine ed organico vengono progressivamente sostituiti con nuovi contenitori informatizzati che garantiscono il riconoscimento dell’utente.

Quelli per la raccolta di vetro e sfalci/potature saranno invece a libero accesso.

E’ comunque sempre possibile ritirare il kit agli Ecosportelli Hera di Castel San Pietro Terme in

viale Roma 25, aperto lunedì, martedì e mercoledì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 17; e di Osteria Grande in via Broccoli 40, aperto il martedì dalle 15 alle 18.

Per usare al meglio i servizi è sempre possibile consultare il sito www.ilrifiutologo.it , utilizzare l’app gratuita di Hera il Rifiutologo o chiamare i numeri gratuiti 800 999 500 per le famiglie e 800 999 700 per le utenze non domestiche del Servizio Clienti del Gruppo Hera (attivi entrambi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).

Prosegue così l’impegno per potenziare ulteriormente la raccolta differenziata, a vantaggio dell’ambiente.

red. cro.