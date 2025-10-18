Nuovi lavori alle Acque minerali. Ok all’intervento da 50mila euro

Nuovo intervento di restyling per il cuore verde, negli ultimi anni un po’ troppo sofferente, della città. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del perimetro del parco delle Acque Minerali, nel tratto compreso tra via Kennedy e via Romeo Galli. L’intervento, dal valore complessivo di 50mila euro, sarà curato da Area Blu, la società in house del Comune che si occuperà di progettazione, affidamento e direzione dei lavori.

L’obiettivo è restituire decoro e funzionalità a uno degli ingressi più frequentati del parco, che negli anni ha mostrato segni di usura. Il progetto prevede la rimozione e sostituzione della pavimentazione in pietra all’ingresso di via Kennedy, dove verranno posate nuove lastre in quarzo arenaria di colore grigio, e la riqualificazione delle colonne del cancello, con nuove formelle in ceramica uguali a quelle esistenti.

Sono previste inoltre due targhe in ottone con la grafica ‘Leclerc’ (il pilota Ferrari ha promosso la riqualificazione dei giochi dell’area con una raccolta fondi), la sostituzione dei totem informativi con nuovi modelli in acciaio corten e pannelli in plexiglass, e la tinteggiatura del muro Tamburello, punto d’ingresso simbolico per chi arriva al parco dal lato dell’autodromo.

L’importo dei lavori è pari a 38mila euro, mentre i restanti 12 mila copriranno spese tecniche, Iva e oneri accessori. L’intervento è stato classificato come manutenzione straordinaria, e quindi – come specificato nella determina – non è stato necessario redigere il progetto di fattibilità tecnico-economica.

Le risorse provengono da avanzi derivanti dai titoli edilizi, già stanziati nel bilancio comunale 2025-2027. La determina stabilisce inoltre l’impegno della spesa e l’assegnazione ad Area Blu delle risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento.

Si tratta di un nuovo tassello nel percorso di valorizzazione del parco, già interessato negli ultimi anni da interventi mirati su arredi, giochi e percorsi pedonali che però non hanno convinto tutti. Legambiente e comitato Autodromo, in particolare, hanno chiesto nel recente passato maggiore attenzione alla riqualificazione dell’area.

Con l’approvazione del progetto esecutivo e la validazione tecnica completata, i lavori potranno prendere il via nelle prossime settimane, restituendo un volto rinnovato al perimetro tra via Kennedy e via Galli. Il cantiere, una volta avviato, dovrebbe avere una durata contenuta: l’obiettivo ragionevole potrebbe essere quello di completare i lavori entro l’inizio della prossima primavera, in tempo per la stagione di maggiore afflusso al parco.