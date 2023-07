Nuovi orari per i dipendenti del Circondario Cobas in campo con gli altri sindacati

Anche la Confederazione dei comitati di base (Cobas) del pubblico impiego si schiera, al pari di Cgil, Cisl, Uil e Csa, contro il nuovo regolamento orari di lavoro per i dipendenti del Circondario e Comuni aderenti.

"È stato reso pubblico una volta approvato, in un silenzio assordante rispetto ai contenuti e alle motivazioni per cui sono state effettuate le scelte, in assenza di adeguata considerazione della consultazione dei lavoratori – protesta il sindacato –. Prendiamo atto della volontà di Cgil Cisl e Uil (e Csa, ndr) di mettere in campo tutte le iniziative di mobilitazione necessarie fino alla proclamazione dello sciopero.

Le sosterremo pienamente, ma vista l’estrema riluttanza e disinteresse evidenziati finora dalla delegazione di parte pubblica nei riguardi delle istanze poste dalle rappresentanze sindacali, restiamo dell’idea che tali iniziative dovevano già essere state attivate".