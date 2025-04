Nuovi spazi per i laboratori su Claterna

Dopo essere stati riqualificati con fondi regionali sono stati inaugurati ieri mattina i nuovi locali al piano terra della scuola Cavalier Foresti nella frazione di Maggio, a Ozzano. Ampi spazi che, in accordo con il Comune, serviranno a ospitare soprattutto laboratori e attività della Soprintendenza legate agli scavi dell’antica Claterna, a poche centinaia di metri dal plesso e dove è stato portato alla luce un teatro romano. Presente l’assessora regionale alle Politiche per l’infanzia e Scuola Isabella Conti: "I bambini potranno crescere fianco una straordinaria realtà che racconta il l territorio – ha spiegato – Avranno la possibilità di fantasticare su cosa è stato nei secoli questo luogo ammirandolo dal vivo". Così il sindaco Luca Lelli e l’assessore alla Cultura Matteo di Oto: "Siamo molto contenti perché questi nuovi locali aumentano le attività connesse agli scavi. Un’iniziativa che punta al futuro partendo dalla nostra storia". Entusiasta Valentina di Stefano, funzionaria archeologa Abap: "Tutti insieme siamo riusciti a costruire nel tempo una collaborazione importantissima. L’archeologia così come la storia e la cultura possono essere divertenti per i bambini. La cultura sprona, genera domande ed è fondamentale per tutti".