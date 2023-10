Nuovi spogliatoi. Serve mezzo milione,. Il Comune in cerca di finanziamenti

Il Comune prova a stringere i tempi per la costruzione del nuovo spogliatoio del campo sportivo di Sasso Morelli. La Giunta ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica al fine di presentare domanda di contributo al Governo. Si parla di un piano da 500mila euro che, nelle intenzioni del Municipio, dovrebbero arrivare in buona parte dal ‘Fondo sport e periferie’ per il quale nelle scorse settimane l’esecutivo guidato dalla premier Giorgia Meloni ha aperto un nuovo bando. In particolare, da Roma sono attesi 300mila euro che il Comune integrerebbe con 200mila euro di risorse proprie.

A livello nazionale, sono stati stanziati 75 milioni di euro. I contributi che saranno concessi per singole opere pubbliche secondo due diversi ambiti di intervento. Il primo: "Realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione, nelle stesse aree, di attrezzature sportive necessarie per l’allestimento di strutture e impianti, con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti". Il secondo: "Completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all’attività agonistica nazionale e internazionale".

Come ricorda la Giunta nella delibera approvata a inizio settimana, gli spogliatoi del campo da calcio di Sasso Morelli, all’interno dell’ex scuola della frazione cittadina, risultano "inadeguati per caratteristiche dimensionali e manutentive". La zona è infatti dismessa, transennata e inaccessibile ormai da tempo.

L’idea è però quella di spostarsi di qualche decina di metri più in là, nell’area a ridosso del centro sociale, per costruire un nuovo edificio "dimensionalmente adeguato agli attuali standard normativi" e che "permetterebbe una importante riqualificazione e valorizzazione delle dotazioni sportive e potenzialità di sviluppo della pratica agonistica svolta".

Servono però soldi. E tanti. Il progetto di fattibilità redatto da Area Blu prevede oltre 340mila euro di lavori all’interno di un quadro economico da mezzo milione. Da qui l’idea di candidare il piano al bando del governo. Nel dettaglio, come si evince dalla relazione generale, prevista la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, nei pressi appunto dell’edificio destinato al centro sociale di Sasso Morelli. L’edificio sarebbe composto da due spogliatoi squadre, due spogliatoi arbitri, una stanza pronto soccorso e un deposito attrezzature. Il tutto con impianti ad alta efficienza energetica, fotovoltaico con batteria per l’accumulo e solare termico.

Va detto che, per poter rientrare nei termini previsti dal bando, la Giunta ha dovuto imprimere una decisa accelerazione finale al progetto. La delibera di approvazione del piano è datata infatti lunedì 9 ottobre, vale a dire alla vigilia del termine perentorio fissato per la presentazione della domanda di contributo (10 ottobre).

"Quello di costruire il nuovo spogliatoio del campo sportivo di Sasso Morelli è un impegno che avevamo preso a inizio mandato dopo una prima fase di ascolto delle esigenze della città – commenta il sindaco Marco Panieri –. Si tratta di un progetto ambizioso, nato da una richiesta della frazione, che ci aspettiamo possa essere sostenuto da Roma".