’Nuovi’ velox attivi "Troppi incidenti gravi, serviva un messaggio sui limiti di velocità"

di Gabriele Tassi

Strade di sangue, la conta delle vittime fa paura: "Nel 2022 sono stati rilevati da noi tre incidenti mortali. Quest’anno, in appena sei mesi, sfioriamo il doppio: 5 decessi dovuti a sinistri sui nastri d’asfalto del nostro territorio, per questo è indispensabile lavorare ancora di più sui limiti di velocità". Tira una riga sotto i tristi conti Daniele Brighi, comandante del Corpo unico di Polizia locale.

Brighi, i velox arancioni su Bretella e Lughese, praticamente inutilizzati per anni, ora cominciano a scattare multe e la notizia fa discutere gli imolesi. Perché avete potenziato i controlli?

"Tutto nasce da un esame dei dati Istat sull’incidentalità stradale: cresce, e con essa anche la mortalità dei conducenti o dei passeggeri coinvolti. Dati che stiamo analizzando, anche in collaborazione con le altre forze dell’ordine".

Quindi?

"Quindi serviva lanciare un forte messaggio sui limiti di velocità, e abbiamo messo in campo, questo da marzo, una ventina di servizi di monitoraggio in più sulle nostre strade".

Quindi pattuglie accanto a quei ’velobox’ arancioni che funzionano solo in vostra presenza. Quante multe sono state fatte?

"Parliamo di 1.800 infrazioni relative ai limiti di velocità. Nel dettaglio, il 40% con un superamento del limite di 10 chilometri orari, il 50% fra 10 e 40 chilometri l’ora e un residuo 10% oltre 40 chilometri l’ora".

L’attivazione di quei velox prima ’a salve’ su Bretella e Lughese ora sperate possa diminuire l’incidentalità?

"Sotto osservazione non ci sono solo Bretella e Lughese (rispettivamente con limiti di sessanta e settanta all’ora) ma anche Correcchio e Montanara. Tutti punti caldi, in particolare, per esempio, l’asse attrezzato è spesso interessato da schianti e ribaltamenti con feriti seri, l’ultimo appena qualche giorno fa. Serve quindi lanciare un forte messaggio sulla sicurezza stradale".

Come funziona il vostro lavoro di monitoraggio?

"Al momento l’attenzione degli agenti si è concentrata su una ventina di postazioni nell’Imolese, con presidi (necessari per il monitoraggio degli apparecchi), alla mattina e al pomeriggio. Contando che le multe sono state circa 1.800, ne abbiamo circa una novantina in media per ogni occhio elettronico".

Dalla Montanara alla Correcchio. E il resto della Bassa?

"Mancano all’appello otto postazioni da controllare, in particolare nella zona di Medicina. Prevediamo perciò, nelle prossime settimane di intervenire anche su quelle, per avere finalmente chiaro il quadro delle nostre strade".

Quindi non è un lavoro fatto solo per lanciare un messaggio?

"C’è l’ovvia intenzione di fare un bilancio e capire quali siano le strade sulle quali si corre di più, così da mettere in campo soluzioni operative in materia di sicurezza, nell’interesse di tutti i cittadini".

Quanto manca ancora all’installazione di quattro nuovi autovelox fissi lungo le vie Lughese (chilometro 0+600 in direzione Imola e del chilometro 1+850 direzione Mordano) e Montanara (chilometro 34+070 direzione Imola e il chilometro 5+700 in direzione Linaro?

"Per quelli stiamo ancora attendendo il decreto prefettizio, i tempi saranno probabilmente lunghi"