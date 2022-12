Nuovo anno, il buon inizio va dato subito

Il nuovo anno sta per arrivare e come sempre ci scambieremo gli auguri. C’è una cosa però che mi lascia perplesso, quelli che fanno gli “auguri sinceri”. Io do per scontato che tutti gli auguri siano sinceri e che non ci sia bisogno di fare nessun distinguo. Se altri ne sentono il bisogno, però, mi viene il dubbio che a volte gli auguri non siano così sentiti. Va bene farsi gli auguri il primo giorno dell’anno, ma non può finire lì. Gramsci diceva: "Voglio che ogni mattino sia per me un Capodanno. Ogni giorno voglio fare i conti con me stesso e rinnovarmi". Di questi tempi, più che i conti con sé stessi, si fanno i conti in tasca. Come sempre partono le liste dei buoni propositi. Il risparmio e la dieta sono grandi classici. Anche bere più acqua e fare più jogging sono sempre in cima alla lista. Qualcuno tra i buoni propositi mette anche quanti libri vorrebbe leggere nel nuovo anno. Ma in questa lista non c’è quasi mai la gentilezza. "Sarò più gentile con il mio vicino" che non è solo un vicino di casa, ma anche il vicino di tavola o magari quel parente che proprio non si riesce a sopportare. Come buon proposito non c’è mai nemmeno di provare a mettersi nei panni dell’altro. Forse perché non vorremmo mai che qualcuno indossasse i nostri, di panni, scoprendo così tutte le magagne che non mostriamo alla luce del sole.

Il Capodanno ci emoziona particolarmente perché veniamo afferrati dall’euforia di un nuovo inizio. Ma in realtà, ogni giorno è buono per iniziare qualcosa di grande. Lo diceva anche Goethe: "Qualsiasi cosa tu possa fare o sognare di poter fare, incominciala. Il coraggio ha in sé il genio, il potere e la magia. Inizia ora!". Spesso facciamo fatica a iniziare qualcosa, perché temiamo gli errori. Ma gli errori sono i primi passi per qualsiasi grande impresa.

Davide Dalfiume