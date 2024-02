A Imola in arrivo un "nuovo autovelox in via Punta"

Imola, 9 febbraio 2024 – Nel giorno il cui il sindaco Panieri annuncia l’arrivo di un nuovo autovelox in via Punta, la maggioranza supera la prova Piratello. Chiamati ad affrontare la prima crisi di mandato, con le tensioni interne che hanno animato la vigilia del voto sul nuovo autolavaggio a servizio del distributore di carburanti Conad (collegato all’estensione del centro abitato con relativo abbassamento dei limiti di velocità da 70 a 50 km/h), Pd e alleati mandano in archivio senza strappi l’approvazione della delibera in Consiglio. ‘Imola corre’ e ‘Sinistra imolese’, dopo aver fatto arrabbiare il sindaco, alla fine hanno votato a favore. O meglio, nel caso di ‘Imola Corre’, il ‘sì’ è stato solo uno, quello di Alan Manara. Il collega Antonio Ussia era infatti assente. Disco verde anche da Filippo Samachini (‘Sinistra imolese’), salutato con un "Hai avuto paura" da Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia). "Non è la prima volta che abbassiamo i limiti velocità – ha detto Panieri –. Abbiamo portato ai 50 km/h anche via Punta, chiedendo alla Prefettura di inserire pure lì un autovelox. Il tema non è l’autolavaggio, ma la pericolosità del Piratello".

e. a.