Nuovo bando affitti, cosa bisogna fare

Possono essere presentate dal 19 settembre le domande per il bando affitti (scadenza 15 ottobre). Per partecipare, il valore Isee massimo per i residenti del circondario deve essere 6.400 euro. La domanda deve essere presentata sotto forma di autocertificazione esclusivamente con credenziali Spid/Cns/Cie, tramite la piattaforma regionale online, accessibile sul sito della Regione. La graduatoria verrà gestita come al solito da Asp che provvederà, dopo i necessari controlli, a istruire ciascuna pratica per verificare la veridicità di quanto dichiarato. "La scelta di ridurre ulteriormente il limite massimo Isee fissato dalla Regione risponde alla necessità di aiutare i nuclei più fragili – spiega Daniela Spadoni (foto), assessora comunale al Welfare –. Di fronte alla decisione ardita del Governo di eliminare qualsiasi sostegno alla locazione, la Regione ha coraggiosamente provveduto approvando un nuovo bando affitti solo con risorse proprie. Provvederà a trasferire alle Unioni di comuni le risorse necessarie in ragione delle domande".