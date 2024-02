Nuovo bando per le aziende. Fondi alle start-up più tecnologiche

Supportare lo sviluppo di 15 realtà imprenditoriali offrendo l’opportunità di partecipare a un percorso di incubazione di tre mesi e un contributo di 20mila euro per lo sviluppo del progetto imprenditoriale. Questo l’obiettivo del bando CoBo Power Up promosso dal Città metropolitana nell’ambito del progetto ‘Cte CoBo - Casa delle tecnologie emergenti di Bologna’ e realizzato in collaborazione con Officina Digitale di Imola e in coordinamento con il Comune e il Circondario. Il progetto è finanziato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy con i fondi Fsc 2014-2020.

Verranno selezionate cinque startup già costituite e dieci progetti d’impresa che stanno sviluppando soluzioni basate sulle tecnologie: 5G, Blockchain, Artificial Intelligence, Quantum Technology, Internet of Things, Edge-Cloud computing, High Performance Computing, Augmented Reality / Virtual Reality, negli ambiti: industria 4.0, industrie culturali e creative, servizi urbani innovativi. I moduli per le candidature, che devono essere presentati entro le 12 di venerdì 29 marzo, sono disponibili online.

Il progetto ‘Cte CoBo - Casa delle tecnologie emergenti di Bologna’ è attivo da febbraio 2023 e mira a realizzare a Bologna un centro di trasferimento tecnologico diffuso sulle tecnologie emergenti abilitate dal 5G in grado di promuovere soluzioni innovative, nuove idee imprenditoriali, l’accelerazione di startup e il trasferimento tecnologico in particolare a favore delle piccole e medie imprese.

"La call ‘Power up’ è una grande opportunità per favorire la nascita di nuove imprese – sottolinea il sindaco Marco Panieri, vicesindaco della Città metropolitana –. Grazie al supporto di Officina Digitale di Imola, le startup e i progetti imprenditoriali selezionati potranno contare su tre mesi di incontri formativi e di incubazione, in presenza e nelle aziende del territorio. Un’occasione, in rete con la Città metropolitana di Bologna e il Circondario, per le nuove realtà e per quelle esistenti, per rafforzare l’innovazione e la crescita di un territorio che ha dimostrato grande resilienza. Infatti, il territorio imolese oggi conta più di 10mila aziende e anche nel 2023, nonostante le alluvioni, si è registrata una crescita importante degli addetti. Grazie agli investimenti infrastrutturali, ma anche legati all’innovazione e alla formazione, con il coinvolgimento del sistema Its e scolastico – conclude Panieri –, Imola sarà un territorio sempre più attrattivo per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese".