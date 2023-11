Nuovo bosco urbano a Osteria Grande

Mattina di festa con scuole, associazioni e volontari oggi a Osteria Grande. Si conclude infatti la piantumazione del nuovo bosco urbano nell’area vicina al nuovo polo scolastico in costruzione. Un grande spazio verde che nasce grazie a uno straordinario intervento di “forestazione partecipata”, in cui vengono messi a dimora 400 piante, tra alberi e arbusti, donati dall’associazione Selva Urbana, che a sua volta ha ricevuto dei contributi dall’azienda Woolrich. E, proprio per questo, la prima parte della piantumazione è stata realizzata venerdì 17 insieme ai volontari di Selva Urbana e con la partecipazione dei dipendenti della ditta donatrice, mentre oggi si completerà l’altra metà dell’intervento e sarà inaugurato ufficialmente il bosco. Il programma prevede il ritrovo alle 8,30 con le associazioni e i volontari per le attività preparatorie alla piantumazione; alle 9.30 inizierà la messa a dimora delle piante con la collaborazione delle scuole, delle associazioni locali e dei volontari. Seguirà il saluto di benvenuto e il taglio del nastro con la presenza delle autorità istituzionali, la presentazione del Bosco Urbano, la benedizione e, per finire, panini con salsiccia offerti dalla Bocciofila di Osteria Grande. Tutta la cittadinanza è invitata.